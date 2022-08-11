各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团知识产权局，四川省知识产权服务促进中心，各地方有关中心：

按照《国家知识产权局办公室关于面向城市、县域、园区开展知识产权强国建设试点示范工作的通知》（国知办函运字〔2021〕1197号）要求，经地方申报推荐、材料审查、专家评审等程序，确定北京市海淀区等38个城市（城区）为国家知识产权强市建设示范城市（名单见附件1），北京市丰台区等72个城市（城区）为国家知识产权强市建设试点城市（名单见附件2），试点示范时限自2022年7月至2025年6月。

各省（自治区、直辖市）知识产权局要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，按照中共中央、国务院印发的《知识产权强国建设纲要（2021—2035年）》和国务院印发的《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》任务部署，以开展国家知识产权强市建设试点示范工作为重要抓手，加强工作指导和资源投入，与相关城市建立强市共建机制，指导城市制定试点示范工作方案，通过层层分解任务、逐级压实责任，实现省市联动、全域行动，打造区域知识产权工作高地，引领带动全省知识产权高质量发展。

有关城市要在省（自治区、直辖市）知识产权局指导下优化完善试点示范工作方案，明确任务分工，自批复之日起2个月内由城市人民政府印发，并报省（自治区、直辖市）知识产权局和国家知识产权局运用促进司备案。要将试点示范工作纳入市委、市政府重要议事日程，加强组织领导和条件保障，加快落实各项工作举措，不断提升知识产权治理能力和治理效能，确保试点示范工作取得实效，切实发挥示范引领作用，为知识产权强国建设提供有力支撑。

特此通知。

国家知识产权局

2022年8月4日

(责编：胡永秋、袁勃)

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