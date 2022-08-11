王绍绍

连绵的青山，千亩的荷塘，漫步在湖北郧西，处处皆是风景。赏田园山水、观特色民俗、品七夕文化，越来越多的游客前来郧西游玩打卡：工作闲暇时，于乡野里享受惬意“慢生活”；七夕佳节时，在节会中感受传统浪漫氛围……

近年来，湖北省郧西县坚持全域旅游理念，将全县风景点串连成线，推动美丽乡村建设，发展“美丽经济”。关防乡沙沟村便是全县发展“美丽经济”的典范之一。2018年，沙沟村按照“农耕文旅·田园沙沟”的工作规划，因地制宜构建“生态河堤景观带、仙河水体景观带、绿色农业景观带、特色民居景观带”，打造宜居、宜游、宜业的美丽村落。

走进沙沟村，只见一栋栋别具乡韵的民宿坐落在稻田边、荷塘旁，耳畔是仙河潺潺的流水声，鼻尖萦绕着稻穗的香。推进美丽乡村建设后，沙沟村不仅吸引了众多游客前来观光度假，还发展了传统油坊、水磨坊、生态农业观光园、林下经济作物观光园等业态。“在这里，我们专门策划了篝火晚会、声呐喊泉、稻田插秧、户外骑行等系列文旅、农旅、体旅活动。”沙沟村党支部书记卢从信介绍，游客既能够享受美丽的田园风光，又能够体验农耕生活的乐趣。

作为曾经的县重点贫困村，沙沟村贫困发生率达38%，村民主要依靠种植小麦、水稻、玉米等农作物和外出务工获得收入。在农旅融合的赋能下，沙沟村旅游产业得到发展，村民在家门口就能实现增收。据了解，2021年全村接待游客约3万人次，以旅促农增收200余户，人均增收3000元以上。

湖北省郧西县沙沟村莲藕产业。王绍绍摄

郧西是中国七夕文化之乡，据当地民俗专家考证，唐宋时期，郧西就已流传由天河、金钗石、石公公、石婆婆等自然景观而演绎出来的牛郎织女七夕神话传说，并在民间形成代代相传的七夕习俗。2014年，“郧西七夕”作为民俗项目被列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录。依托独特的文化资源优势，郧西现充分发掘七夕文化价值，推动旅游、文化等多种产业共同发展。

十里红妆、八抬大轿，伴着喜庆的鼓点，迎亲队伍徐徐走来……婚俗是七夕重要传统习俗之一，临近七夕佳节，热闹的婚俗表演每天在双石沟村准时上演，吸引游客驻足观看。双石沟村是远近闻名的“民俗村”，这里的民居基本保留着改造前的原貌，百姓房前屋后种着蔬菜瓜果，民俗博物馆里陈列着男耕女织的传统物品。

近年来，双石沟村积极打造传统婚俗、农耕文化旅游项目，发掘民俗文化，开发民俗业态。“除了进行婚俗表演，村民们还通过经营酒坊、油坊、豆腐坊、农家乐、民宿等业态，就近、就地实现就业增收，不再需要背井离乡外出务工。”中国人寿派驻郧西县政府党组成员、副县长袁圆说。

“天河七夕文化旅游节”是郧西推广七夕文化的一大亮点，自2010年以来，郧西已连续举办13届七夕节会，着力打造“天上七夕·人间郧西”“天子渡口·古塞上津”两大文化旅游品牌。节会期间，每年有30万以上的县外游客慕名前来，欣赏非遗表演，参与请七姐、放河灯等民俗传承活动，节会综合收入达到2亿多元。

七夕文化节的举办，对拉动产业经济效益发挥了重要作用。节会活动不仅促进了餐饮服务、交通运输、酒店旅游等第三产业发展，还带动了生态工业、绿色农业经济增长，有力推进了一二三产业融合发展。同时，借助节会平台，郧西资源得到有效宣传推介。据了解，历届节会期间，一大批战略合作协议成功签约，重大投资项目实现落地，县域经济得到持续发展。

目前，郧西正积极打造七夕文化产业链，进一步助推文化振兴。涧池乡下营村村民王华建，2017年返乡创立了七夕美人茶品牌。谈及回乡创业的初衷，王华建说：“郧西有独特的七夕文化，这既是郧西的骄傲也是优势，宣传家乡的七夕文化是一件很有意义的事情。同时，郧西茶资源比较丰富，有较大的价值变现空间。”经过五年的发展，七夕美人茶品牌线上线下收入现已达到2000万元。

数据显示，截至2021年底，郧西县发掘七夕文化价值的相关文化产业企业超过110家，其中规模以上企业达28家，营业收入达1.23亿元，同比增长33.14%。

如今，郧西县已成功创建省级全域旅游示范区，入选“中国最具魅力文化旅游名县”名录。2021年，全县累计接待游客1251.2万人次，实现旅游综合收入95.2亿元。在乡村振兴的道路上，郧西县将继续实施“文旅活县”战略，释放全域旅游强大效应，绘就乡村发展的美丽画卷。（实习生尹柳玉对本文亦有贡献）

(责编：郭思邈、吕骞)

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