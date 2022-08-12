人民网北京8月12日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，2022年7月金融统计数据报告显示，7月末，广义货币（M2）余额257.81万亿元，同比增长12%。7月份人民币贷款增加6790亿元，同比少增4042亿元。

广义货币增长12%，狭义货币增长6.7%

7月末，广义货币（M2）余额257.81万亿元，同比增长12%，增速分别比上月末和上年同期高0.6个和3.7个百分点；狭义货币（M1）余额66.18万亿元，同比增长6.7%，增速分别比上月末和上年同期高0.9个和1.8个百分点；流通中货币（M0）余额9.65万亿元，同比增长13.9%。当月净投放现金498亿元。

7月份人民币贷款增加6790亿元，外币贷款减少311亿美元

7月末，本外币贷款余额212.84万亿元，同比增长10.5%。月末人民币贷款余额207.03万亿元，同比增长11%，增速分别比上月末和上年同期低0.2个和1.3个百分点。

7月份人民币贷款增加6790亿元，同比少增4042亿元。分部门看，住户贷款增加1217亿元，其中，短期贷款减少269亿元，中长期贷款增加1486亿元；企（事）业单位贷款增加2877亿元，其中，短期贷款减少3546亿元，中长期贷款增加3459亿元，票据融资增加3136亿元；非银行业金融机构贷款增加1476亿元。1-7月，人民币贷款累计增加14.35万亿元，同比多增5150亿元。

7月末，外币贷款余额8615亿美元，同比下降8.8%。7月份外币贷款减少311亿美元，同比多减282亿美元。

7月份人民币存款增加447亿元，外币存款减少330亿美元

7月末，本外币存款余额257.53万亿元，同比增长11%。月末人民币存款余额251.1万亿元，同比增长11.4%，增速分别比上月末和上年同期高0.6个和2.8个百分点。

7月份人民币存款增加447亿元，同比多增1.18万亿元。其中，住户存款减少3380亿元，非金融企业存款减少1.04万亿元，财政性存款增加4863亿元，非银行业金融机构存款增加8045亿元。

7月末，外币存款余额9537亿美元，同比下降4.3%。7月份外币存款减少330亿美元，同比多减100亿美元。

(责编：罗知之、吕骞)

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