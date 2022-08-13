本报记者 王 政

数据来源：工信部

7月28日召开的中共中央政治局会议提出，要提高产业链供应链稳定性和国际竞争力，优化国内产业链布局。当前，我国产业链供应链的竞争力如何？为打造更具韧性、安全可控的产业链，解决供应链卡点、断点、堵点问题，补足短板弱项，接下来还将采取哪些举措？记者采访了工业和信息化部有关负责人以及相关专家和企业。

统筹发展和安全，进一步优化产业链布局

“产业链供应链是制造业的筋骨血脉，是稳住经济大盘的重要支撑。”工业和信息化部有关负责人介绍，经过多年努力，我国产业链供应链在行业、区域等方面形成了较为完整的布局。

——强大的规模化生产能力。220多种工业产品产量居世界第一，制造业增加值从2012年的16.98万亿元增加到2021年的31.4万亿元，占全球比重从22.5%提高到近30%，制造业规模连续12年位居世界首位。

——完善的产业配套能力。拥有制造业全部31个大类、179个中类、609个小类，形成了从终端产品、零部件、原材料到相关配套设备的齐全完备产业链。

——形成了一批支撑带动能力强的载体。建设了445家国家新型工业化产业示范基地，工业增加值占全国工业增加值比重已超过三成；培育了一大批具有一定规模和竞争力的先进制造业集群，为增强我国产业韧性发挥了关键作用。

“从上半年疫情带来的影响看，我国产业链供应链部分环节还存在堵点、卡点，部分重点产业链关键环节布局不够合理。同时，突发事件的应对机制尚不健全，协同处置能力有待提升。”这位负责人表示，下一步，将加强政策引导，进一步优化产业链布局。

一是落实好“十四五”制造业系列规划，推动重点工程重大项目落地实施，引导各地差异化、特色化有序发展。二是落实促进制造业有序转移的指导意见，适时修订产业发展与转移指导目录，完善国家产业转移信息服务平台，推进产业精准对接。三是指导地方对接国家区域战略部署，培育发展先进制造业集群，加强区域合作、产业协同。四是完善优质企业梯度培育体系，培育一批具有产业控制力和生态主导力的龙头企业、一批具有“独门绝技”的制造业单项冠军企业和一批专精特新“小巨人”企业，形成上下游协助、大中小融通发展的产业生态。五是强化区域间、上下游协调联动，保障产业链供应链稳定畅通。

“在当前全球产业链供应链格局加速重构的背景下，推动国内制造业有序转移，不仅有利于优化我国生产力空间布局，更有助于维护我国产业体系的完整性，加快构建双循环发展格局。”中国电子信息产业发展研究院产业链供应链领域首席研究员曹茜芮解释，目前，我国中西部地区，比如安徽、湖北、四川等省份，已经发展成为国家重要的制造业基地，国家鼓励东部地区的一些产业向中西部转移，也鼓励外资投向中西部地区，这有助于维护我国产业体系的完整性，这些地区也可以进一步融入“一带一路”，成为中国制造业对外开放的新窗口。

强化产业链协同创新，构建融合生态

既有远超1080P的高清分辨率，又比2K高清屏更加省电……日前，小米公司发布了1.5K定制高清分辨率显示屏。这一由小米联合天马微电子、华星光电打造的新款OLED（有机发光显示屏），将在不久后应用到小米的全新手机产品上。

小米新型显示技术联合实验室组长吴仓志介绍，为推动OLED显示产业国产化率提升、解决上游核心原材料及关键设备等“卡脖子”难题，小米与天马微电子、武汉华星光电共建“新型显示技术联合实验室”，集设备、材料、技术验证为一体，快速推进研发协同、技术迭代和新技术商业化量产。

国产手机品牌与产业链上游面板企业协同开发，正推动着国产OLED强势崛起。今年第二季度，国内厂商OLED出货份额占比24.7%，市场占有率较2019年增加一倍以上。

“总的看，我国产业链供应链仍存在循环不畅、基础不牢、水平不高的问题，关键材料、核心零部件、元器件等基础产品和技术仍面临较大安全风险，产业技术基础建设不够完善，一些重要领域高端产品质量性能、可靠性稳定性与国际先进水平还存在一定差距。”工信部有关负责人表示，以推动产业基础高级化、产业链现代化为目标，接下来，要强化产业链协同创新。实施产业基础再造工程和关键核心技术攻关工程，加强应用牵引、整机带动，鼓励产业链龙头企业组建创新联合体，着力攻克“卡脖子”技术和产品。

“产业链龙头骨干企业既是补短板的‘领头羊’，也是锻长板的‘主力军’。”曹茜芮认为，要鼓励大企业通过牵头承担国家重大工程项目等方式提升自身能力，着力培育一批在关键核心技术、知识产权、品牌影响力、市场占有率等方面具有显著优势的生态主导型企业。同时，鼓励其向上中下游中小企业开放创新、市场、人才资源，在技术攻关、生产验证、标准制定等方面加强合作，形成大中小企业紧密协作、融通发展的产业生态。

推动产业基础高级化、产业链现代化

8月4日，宝马集团与河钢集团签署合作备忘录，双方将携手打造绿色低碳汽车用钢供应链。得益于2019年启动的120万吨氢冶金示范工程，从2023年中期开始，河钢的低碳汽车用钢将被逐渐使用到宝马沈阳生产基地量产车型上。相较于传统钢材，这些低碳汽车用钢的生产过程将少产生10%至30%的二氧化碳。

宝马与河钢打造绿色低碳汽车用钢供应链的尝试，只是我国产业链供应链绿色化转型的一个缩影。

“从国际上看，打造绿色、可持续的产业链供应链是我国融入全球产业链供应链、提升国际竞争力的必要条件。近年来，越来越多国家出台相关法案，将绿色、可持续的供应链作为对供应商开展尽职调查的重要内容。”曹茜芮说，打造绿色、可持续的产业链供应链有利于促进传统产业转型升级，推动传统产业智能化、清洁化改造，促进生态友好型的产业与新兴产业融合。

工信部有关负责人表示，提升产业链核心竞争力是推动产业基础高级化、产业链现代化的重要内容。要加快推动传统产业高端化、智能化、绿色化转型升级；大力发展新技术新业态新模式，谋划部署一批未来产业链，推动先进制造业集群化发展。

本期统筹：吕 莉

版式设计：张丹峰 汪哲平

《 人民日报 》（ 2022年08月13日 02 版）

(责编：白宇、杨光宇)

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