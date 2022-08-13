原标题：中国经济下半场迎开局“小考”

中新社北京8月12日电 (记者 王恩博)作为今年中国经济下半场的开局“小考”，7月份中国各项主要经济数据将于15日公布。

尽管近期出炉的部分先行指标有所回调，但多位专家认为，随着政策效果持续显现，经济运行中的有利条件增多，预计中国经济回升向好趋势将进一步巩固。

受传统生产淡季、市场需求释放不足、高耗能行业景气度走低等因素影响，7月份，制造业采购经理指数(PMI)为49.0%，比上月下降1.2个百分点。不过，当月生产经营活动预期指数为52.0%，继续位于扩张区间。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河提到，调查结果显示，反映市场需求不足的企业占比连续4个月上升，市场需求不足是当前制造业企业面临的主要困难，制造业发展恢复基础尚需稳固。

7月份，中国物流业景气指数为48.6%，环比也出现回调。分项指数显示，业务量指数和新订单指数有所回落，反映出物流需求复苏存在一定波动性。

中国物流信息中心主任刘宇航分析称，进入7月份以来，多地持续高温、强降雨影响对物流运行带来新的压力。但目前大型企业新订单、业务量还保持在相对稳定的活跃度区间。另外，从铁路货运、港口物流和设备使用率来看，也处在相对较理想状态。

面对复杂环境，7月份亦有一些领域表现不俗。海关总署数据显示，当月中国进出口总值3.81万亿元(人民币，下同)，同比增长16.6%，创今年以来单月新高。其中，出口2.25万亿元，同比增长23.9%。

“7月份出口真是热得滚烫”，华兴资本首席经济学家李宗光注意到，当月中国对多数主要经济体出口增速维持双位数增长，由防疫优势转化为供应链优势。

作为传统消费领域的“大头”，汽车产业亦持续恢复。中国汽车工业协会数据显示，7月份，中国汽车产销分别达到245.5万辆和242万辆，同比增长31.5%和29.7%，增速均高于上月。

此外，7月份服务业商务活动指数为52.8%，继续保持在扩张区间，表明在一系列稳增长促消费政策措施带动下，服务业持续恢复。

展望下半年中国经济走势，社会需求不足被视作主要挑战之一。专家认为，财政货币政策能够对此形成有效弥补。

中国宏观经济研究院决策咨询部研究员郭丽岩、助理研究员薛啸岩撰文指出，一方面，中国坚持稳健的货币政策，稳步推进金融市场对外开放，不断完善人民币汇率形成机制，跨境资金流动稳定性增强，应对外部复杂变化的能力得到强化。货币政策保持流动性合理充裕，加大对企业的信贷支持，用好政策性银行新增信贷和基础设施建设投资基金，有利于进一步激发内需潜力。

另一方面，地方政府专项债券是落实积极财政政策，稳投资、扩内需、补短板的重要举措。用好地方政府专项债券资金，支持地方政府用足用好专项债务限额，有利于持续增强扩大内需的后劲。

国家信息中心经济预测部宏观研究室副主任胡祖铨强调，积极扩大有效投资、促进投资稳定增长，对稳定宏观经济大盘至关重要。当前支撑投资增长的有利因素不断增多，投资有望延续较快增长势头。

胡祖铨举例说，上半年新开工项目13.4万个，比去年同期增加2.6万个；新开工项目计划总投资同比增长22.9%。大项目投资拉动效应增强，亿元及以上大项目完成投资同比增长10.6%，对全部投资增长的贡献率达到89.1%。在建项目推进实施，将为投资增长提供有力支撑。(完)

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经