原标题：最新研究显示气候变化可能导致东南极冰盖加快融化

澳大利亚国立大学11日发布公报说，该校科研人员参与的一个国际团队预测，若《巴黎协定》目标未能达成，东南极冰盖会因气候变化影响而加快融化，到2500年可能导致海平面上升约2到5米。相关论文已发表在英国《自然》杂志上。

公报说，东南极冰盖是世界最大的冰盖，拥有地球上绝大部分的冰川冰。澳大利亚国立大学和英国伦敦国王学院等机构的研究人员就东南极冰盖在气候变化的影响下导致海平面上升的风险展开研究。

新研究预测，若全球温度升幅与工业化前相比远低于2摄氏度，到2500年东南极冰盖将使海平面上升不到半米。但如果由于温室气体排放量高，本世纪全球温度升幅超过2摄氏度，那么东南极冰盖会加快融化，到2300年可能导致海平面上升约1到3米，到2500年上升约2到5米。

《巴黎协定》的目标是在本世纪内将全球温度升幅与工业化前相比控制在2摄氏度以内，并为把升温控制在1.5摄氏度之内而努力。研究人员警告说，如果各国未能实现《巴黎协定》的气候目标，就有可能唤醒“沉睡的巨人”。

该研究共同作者、澳大利亚国立大学地球科学学院的内丽莱·艾布拉姆说，东南极冰盖比南极西部(的冰盖)大10倍，它对相对缓和的气候变暖也“高度敏感”，并不像人们想象的那样稳定。

艾布拉姆说，全球如能实现和强化对《巴黎协定》的承诺，不仅可以保护这一世界最大的冰盖，还可以减缓格陵兰岛和南极西部等更容易受到全球变暖影响的主要冰盖融化。

(责编：赵竹青、陈键)

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