8月以来，商务部“2022全国家电消费季”等促消费活动持续落地，家电家装市场迎来消费旺季。作为“金九银十”家装黄金季的先锋月，8月成为消费者敲定全屋设计、购置前置家装和成套家电家居产品的重要节点。伴随消费升级和生活理念迭代，绿色智能、场景套系、家电家装一站购齐等消费新趋势显现。

为了满足用户秋季装修、局部改造、家电家居成套购买等消费新需求，苏宁易购于8月13日正式启动“818家电家装博览会”，活动将持续至21日。其中，南京家博会作为活动主会场率先于13-14日落地，北京、上海、重庆、广州等30个分会场也将陆续启动。家博会期间，苏宁易购联合百大家电、家装头部品牌，推出亿元让利优惠，加码“政府+银行+苏宁易购+品牌厂商”四重补贴，满足消费者家电家装一站式购物需求，将带动家电家装消费超20亿元。

苏宁易购表示，在相关商务部门的指导和支持下，将以818家电家装博览会为契机，充分链接上下游合作伙伴，开展一系列促消费惠民活动，进一步扩大绿色智能家电消费，升级“家电家装一站购”的便捷服务，以高质量供给满足消费升级需求，让消费者买得称心、舒心。

家博会主会场升级多重补贴，家电家装大牌“一站购齐”

8月13日上午9点，苏宁易购与政府、品牌商代表、合作伙伴共同启动818家电家装博览会。苏宁易购南京大区总经理卞农介绍，作为818家电家装博览会的主会场，南京家博会于8月13日-14日举办，重点加码了消费补贴、套购优惠，为消费者打造家电家装一站式购物体验。

在南京家博会现场，云集了海尔、海信、西门子、A.O.史密斯、方太、老板、美的、TCL、创维、三星、添可、火星人、华帝、欧派、索菲亚、慕思、芝华仕、雷士照明、马可波罗瓷砖等一线家电、家装、家居品牌。产品有中央空调、定制橱柜、三开门冰箱、水槽洗碗机、洗烘一体机、洗地机、按摩沙发、真皮大床等，消费者可以实现前置家装、家用电器、家居产品“一站购齐”。

南京家博会为到场的用户提供了1000元家电满额抵扣优惠券、100抵1100元预存抵扣、家电套购至高返10000元通用券等优惠活动。苏宁易购也将面向全城招募500个苏宁中央集成样板间，入选用户可享中央空调产品5折优惠。

值得一提的是，为了倡导低碳节能生产生活方式，苏宁易购联合地方政府、头部品牌针对绿色节能家电推出多重补贴优惠。例如，南京消费者购买节能家电时，在苏宁易购补贴基础上，单件商品还可享受江苏省政府至高补贴10％，以及南京市政府至高200元消费补贴券的叠加优惠。

活动现场，在相关商务部门见证下，苏宁易购为博西、海尔、倍科、美的、方太、老板、A.O.史密斯、海信等15家绿色节能家电品牌代表颁发了“绿色节能家电杰出表现奖”，进一步助推家电消费“绿色升级”。

30城同开家电家装博览会，数百场体验活动将落地

近日，商务部在全国落地“2022全国家电消费季”活动，要求加强线上线下渠道融合，强化产业链上下游资源整合，组织开展家电以旧换新和家电下乡等活动，多措并举促进家电消费。

苏宁易购表示，将发挥区域布局优势，持续深化与各地政府、行业协会、家电消费上下游伙伴的合作，以8月13日南京家博会为起点，在北京、重庆、上海、广州、福州、武汉、合肥、西安、哈尔滨等30个城市陆续落地家电家装博览会。

据了解，家博会期间，苏宁易购联合了海尔、海信、美的、博西、A.O.史密斯、老板、方太、顾家家居、尚品宅配、雅兰床垫、芝华仕、东易日盛、锦华装饰、圣象地板、马可波罗等百大家电、家装头部品牌，推出潮流新品和优惠爆款，让消费者省时、省心、省钱。

启动仪式上，博西家电相关负责人表示，本次家博会期间，博西将携手苏宁易购，为消费者提供阳台、厨房、洗衣房等各类家庭场景下的解决方案，加大绿色节能、健康除菌等新趋势商品的主推力度，共同助力“家消费”升级。

恒享生活家居代表表示，将与苏宁易购持续升级合作、共同探索，为消费者提供以“家”为场景的一站式购物解决方案，让消费者的生活变得更加舒适和美好。

818期间，苏宁易购将联合各大品牌开展100场家电家装新品发布会、100场装修课堂、100场主题带货直播，为用户提供全套家庭场景解决方案。

从家电购买到全屋定制，首个苏宁易家广场818开业

在家博会上，卞农还透露，苏宁易购场景升级的全新业态——全国首家苏宁易家广场将于8月18日在南京徐庄开业。

“对消费者而言，家装再也不用东奔西跑，苏宁易家广场一站搞定。”卞农表示，“苏宁易家广场在汇聚国内外一线家电品牌之外，还将引进国内外一线家装、家居、橱柜品牌，旨在为消费者提供家电、家居、橱柜一站式服务平台。店内不仅有家电，还有家装、家居产品，不仅有全屋定制业务，还有局部改造业务，全面升级购物体验。”

作为家电消费品质化、绿色化、智能化迭代的重要载体，门店场景成为今年苏宁易购服务提升的重要一环。今年818期间，苏宁易购加速家电家装供应链融合，将新装开业50家门店，持续打磨门店模型，提升各类家庭场景下的用户服务能力。

苏宁易购表示，将以家电家装购物节、家电家装博览会等活动为契机，聚焦“为用户提供家庭场景解决方案的”零售服务商定位，持续提升商品组合、物流履约、细分场景运营三大能力，携手各方合作伙伴，助力经济回暖消费复苏，探索家电家装行业进阶新趋势，服务好用户“家消费”升级需求。

(责编：崔元苑、李源)

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