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云南亚洲象基因组大数据平台和科普传播项目正式启动

2022年08月13日14:51 | 来源：人民网
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8月12日，第七届世界大象日系列活动在云南西双版纳野象谷景区举行。活动上，“云南亚洲象基因组大数据平台和科普传播项目”作为亚洲象科研和保护项目被正式确立。

亚洲象是森林生态系统的“伞护种”，是“雨林工程师”。据介绍，“云南亚洲象基因组大数据平台和科普传播”项目由国家林业和草原局亚洲象研究中心、国家濒危野生动植物种质基因保护中心、圣象集团有限公司和南京多禾互娱科技股份有限公司联合开展，项目包括云南亚洲象的血液样品高通量全基因组重测序、亚洲象野外繁殖监测、觅食行为监控等环节，研究成果将针对性的对中国亚洲象进行观测救助、日常帮扶，对其野外环境修复工作形成系统性的指导，并进行科学保护、研究和传播。

第七届世界大象日系列活动。受访者供图

圣象集团董事长陈建军认为，深度参与到对亚洲象的实质性保护的公益行动中是企业的责任使然，系统性建立保护措施，用科技保护野生动物，用具体的行动关注和传播中国亚洲象种群保护行动是企业核心价值观的具体体现。大亚圣象家居股份有限公司总裁吴谷华作为企业代表与项目各方签约，这是国内由企业和科研机构共同参与保护亚洲象的系统性工程项目。

据介绍，此前，圣象集团就积极参与到野生动物保护的行动中去，发出了“为中国亚洲象创造美好生活”的倡议书，呼吁每一个人都参与到生态建设、野生动物保护的社会公益中去。陈建军表示，圣象已经进入到绿色高质量发展的新阶段。圣象与大象有着不解之缘，从品牌创立之初，企业的品牌理念就是“让生命与生命更近些”。此次倡议提出“为中国亚洲象创造美好生活”，提出人类和大自然共同追求的理想境界，人与自然和谐共处，也是企业“家文化”的有力契合。未来，圣象将更多的联合科研机构、科技公司，通过科技手段、友善行为、促进野生动物保护政策制定等方式，深入介入到中国亚洲象种群繁衍、生态建设的具体行动中，并且从保护森林生态系统着手，践行企业的绿色发展理念。

(责编：崔元苑、李源)
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