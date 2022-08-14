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农业农村部派出工作组和科技小分队指导防范高温干旱保秋粮

2022年08月14日18:44 | 来源：新华网
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新华社北京8月14日电（记者于文静）7月以来，南方大部地区持续高温、降水偏少，未来两周南方高温天气仍将持续。农业农村部紧急下发通知加强部署，同时派出25个包省包片联系工作组和12个科技小分队赴秋粮重点省份和受高温干旱影响重点地区，指导关键措施落实。

这是记者14日从农业农村部了解到的消息。

农业农村部要求，各地要把防范高温干旱保秋粮丰收作为当前“三农”工作的首要任务，加强组织领导，把责任落实到市县乡、落实到人，把救灾物资和技术措施落实到户到田，积极储备抗旱水源。同时，加强与气象、水利、应急等部门的沟通会商，密切关注作物生长发育进程和高温天气变化，联合发布预警信息。

农业农村部强调，推进科学防灾。当前南方中稻陆续进入抽穗扬花期，夏玉米进入抽雄吐丝期，正是产量形成的关键期。要组织专家制定完善分区域、分作物技术指导意见。水稻重点落实以水调温降低穗层温度、喷施叶面肥增强植株抗高温能力等措施。玉米重点落实灌溉补墒、叶面喷水喷肥和辅助授粉等措施。加强病虫监测防控。同时，继续组织专家、农技人员深入田间地头，查苗情，查墒情，动员旱区群众广辟水源，开展抗旱浇灌，做到能浇尽浇。

(责编：王静、岳弘彬)
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