人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

第十届“魅力之光”核科普夏令营开营 

2022年08月14日09:09 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月14日电 （记者栗翘楚）8月9日，由中国核学会、中核集团旗下上市公司中国核能电力股份有限公司主办，江苏核电和苏州大学放射医学与辐射防护国家重点实验室承办的第十届“魅力之光”杯全国核科普夏令营在苏州大学开营。

中国科学院院士、放射医学与辐射防护国家重点实验室主任柴之芳，中国核电党委副书记杜运斌，苏州市科学技术协会副主席张志军，苏州大学副校长张晓宏，苏州大学科学技术协会秘书长、苏州医学院党委书记钱福良，江苏核电党委副书记杨富堂等共同见证本次夏令营活动启动，来自全国各地的70多位优秀青少年代表参会。

中国核电党委副书记杜运斌在致辞时表示，中国核电在做好核电事业安全稳定运行的同时，一向将做好核电科普工作作为促进公司安全发展、创新发展的重要支撑，希望此次“魅力之光”科普夏令营能带动更多社会公众学习核电知识、了解核技术优势、支持核能事业发展。

开营仪式后，中国科学院院士柴之芳、国际宇航科学院院士周光明分别作了题为《低剂量辐射是有益的？》《空间辐射——外星移民的隐性障碍》的专题讲座，并解答了夏令营学员代表关于核能发展、电离辐射对设备仪表的影响效应等问题。

来自连云港市新海初级中学胡俪芳菲表示：“此次夏令营是我第一次真正接触核知识，不仅改变了它在我心中的固有印象，也让我了解到核的多种用途，明白了该领域的重要性。”

据悉，在为期5天的夏令营活动中，学员们会前往王淦昌故居，感受老一辈核工业人的精神；参观苏州大学放射医学与辐射防护国家重点实验室，与院士专家面对面；前往田湾核电站，身临其境探索核电的奥秘。同时，学员们还可以近距离观看全国核科普讲解大赛总决赛，见证全国核科普十佳使者的诞生。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
第十届“魅力之光”核科普夏令营开营
　　人民网北京8月14日电 （记者栗翘楚）8月9日，由中国核学会、中核集团旗下上市公司中国核能电力股份有限公司主办，江苏核电和苏州大学放射医学与辐射防护国家重点实验室承办的第十届“魅力之光”杯全国核科普夏令营在苏州大学开营。 中国科学院院士、放射医学与辐射防护国家重点实验室主任柴之芳，中国核电党委副书记杜运斌，苏州市科学技术协会副主席张志军，苏州大学副校长张晓宏，苏州大学科学技术协会秘书长、苏州医学院党委书记钱福良，江苏核电党委副书记杨富堂等共同见证本次夏令营活动启动，来自全国各地的70多位优秀青少年代表参会。…
科技部：国家高新区和高新技术企业要成为保就业促创业主力军
　　人民网北京8月13日电 （记者赵竹青）据科技部官网微信“锐科技”消息，为推动高新区、高新技术企业在稳增长保就业、推动高质量发展中发挥更大作用，2022年8月12日，科技部在北京召开国家高新区和高新技术企业高质量发展推进会。科技部党组书记、部长王志刚要求，国家高新区和高新技术企业要积极响应国家战略需求，主动应对当前经济下行压力的严峻形势，要成为宏观经济增长的稳定器、保就业促创业的主力军。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部