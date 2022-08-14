人民网北京8月14日电 （记者栗翘楚）8月9日，由中国核学会、中核集团旗下上市公司中国核能电力股份有限公司主办，江苏核电和苏州大学放射医学与辐射防护国家重点实验室承办的第十届“魅力之光”杯全国核科普夏令营在苏州大学开营。

中国科学院院士、放射医学与辐射防护国家重点实验室主任柴之芳，中国核电党委副书记杜运斌，苏州市科学技术协会副主席张志军，苏州大学副校长张晓宏，苏州大学科学技术协会秘书长、苏州医学院党委书记钱福良，江苏核电党委副书记杨富堂等共同见证本次夏令营活动启动，来自全国各地的70多位优秀青少年代表参会。

中国核电党委副书记杜运斌在致辞时表示，中国核电在做好核电事业安全稳定运行的同时，一向将做好核电科普工作作为促进公司安全发展、创新发展的重要支撑，希望此次“魅力之光”科普夏令营能带动更多社会公众学习核电知识、了解核技术优势、支持核能事业发展。

开营仪式后，中国科学院院士柴之芳、国际宇航科学院院士周光明分别作了题为《低剂量辐射是有益的？》《空间辐射——外星移民的隐性障碍》的专题讲座，并解答了夏令营学员代表关于核能发展、电离辐射对设备仪表的影响效应等问题。

来自连云港市新海初级中学胡俪芳菲表示：“此次夏令营是我第一次真正接触核知识，不仅改变了它在我心中的固有印象，也让我了解到核的多种用途，明白了该领域的重要性。”

据悉，在为期5天的夏令营活动中，学员们会前往王淦昌故居，感受老一辈核工业人的精神；参观苏州大学放射医学与辐射防护国家重点实验室，与院士专家面对面；前往田湾核电站，身临其境探索核电的奥秘。同时，学员们还可以近距离观看全国核科普讲解大赛总决赛，见证全国核科普十佳使者的诞生。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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