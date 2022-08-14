寻梦天宫起征程！空间站建造阶段后续飞行任务标识发布
中国空间站首个实验舱段
问天实验舱已成功“问天”
随着梦天实验舱运抵文昌
空间站在轨建造已进入冲刺阶段
梦天实验舱
天舟五号货运飞船
神舟十五号载人飞船
将于今年接续造访太空
完成空间站建造阶段全部飞行任务
中国载人航天工程办公室
正式发布后续三次飞行任务标识
至此
空间站关键技术验证阶段和建造阶段
飞行任务标识已集结完毕
长征五号B运载火箭首次飞行任务标识
空间站三舱飞行任务标识
空间站阶段天舟货运飞船4次飞行任务标识
空间站阶段神舟载人飞船4次飞行任务标识
向天万里路
接力筑天宫
预祝后续发射任务圆满成功！
空间站在轨建造圆满完成！
来源：中国载人航天
(责编：胡永秋、袁勃)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 组图：江西吉安推动高质量文旅融合
- 人民网吉安8月14日电 （记者孙博洋）近日，“稳中求进@高质量发展”调研采访活动走进江西吉安，探访当地文旅产业发展情况。 据了解，吉安市《关于推进全市旅游业高质量发展的实施意见》中提出，到2025年，全市旅游接待总人次达到1.35亿人次，旅游总收入达到1500亿元，旅游产业增加值占全市GDP比重达到13%以上。…
相关新闻
- 评论
- 关注