本报北京8月19日电 （记者丁怡婷）今年入夏以来，受持续性大范围高温天气、经济恢复增长等因素影响，全国用电需求持续走高；同时，由于来水偏枯，水电出力不足，导致电煤供应保障持续面临较大压力。

国家能源局持续加大工作力度，指导督促煤炭企业加快释放先进产能，推动煤炭产量持续高位运行，保障电厂存煤稳定在历史高位水平。8月1日至17日，全国煤炭产量2.1亿吨，日均产量1233万吨，同比增长19.4%。全国统调电厂日均供煤800万吨，电厂存煤稳定在1.7亿吨以上，支撑煤电机组满发稳发。

1至7月份，全国煤炭产量25.6亿吨，同比增长11.5%，增产2.6亿吨。23个产煤省区中，18个省区实现增产。山西、内蒙古、陕西、新疆等4个重点产煤省区合计增产2.4亿吨，占全国增产量的91%。

《 人民日报 》（ 2022年08月20日 06 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

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