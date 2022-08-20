据新华社北京8月19日电 （记者张泉）聚焦气候变化、水资源、地质构造等关键科学问题，深刻揭示高原变化机理；围绕生物多样性、碳循环、高原人口健康等时代命题，持续提出发展建议；有力服务川藏铁路等重大工程建设……

记者从19日举行的青藏科考老中青科考专家对话座谈暨青年学术交流会上获悉，第二次青藏科考形成了一批具有世界影响力的原创性理论成果，提出了一批支撑国家重大战略和重大工程建设的科考方案。

第二次青藏高原综合科学考察研究队队长、中国科学院院士姚檀栋说，在冰川变化、生态研究等领域，我国已在国际上处于第一方阵，随着研究的推进，相信我们会在国际上展示更多新发现和新进展，将在相关科研领域拥有更多国际话语权。

青藏高原是世界屋脊、亚洲水塔，是地球第三极。我国高度重视对青藏高原的科学考察研究，20世纪70年代起就开展了首次青藏科考，前后历经20余年，2017年8月19日，第二次青藏科考正式启动。一代代科研人员不畏艰险、精益求精，不断攀登科学高峰。

(责编：袁勃、胡永秋)

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