本报记者 李 婕

今年以来，河南省中欧班列（中豫号）开行需求旺盛，前7个月累计开行964列，同比增长13.5%。图为日前在河南省郑州市，中欧班列从中国铁路郑州局集团有限公司圃田站驶出。

王 玮摄（人民视觉）

近来，中国铁路呼和浩特局集团有限公司高效统筹疫情防控和运输服务保障工作，精准高效开好中欧班列，确保重点物资应运尽运。图为呼和浩特市沙良物流园内机械设备在繁忙作业。

夏 亮摄（人民视觉）

古有丝绸之路驼铃阵阵，今有中欧班列引擎不息。应中欧投资贸易的不断扩大而产生，随共建“一带一路”倡议的不断推进而壮大，疫情之下，中欧班列再次“跑”出新纪录：7月开行量首次突破1500列大关，连续27个月“月行千列”。

在国家发展改革委8月18日举行的专题新闻发布会上，国家发展改革委开放司司长徐建平说，中欧班列已成为国际经贸合作的重要桥梁，随着开行规模和质量不断提升，中欧班列对沿线国家和地区务实合作发挥了重要促进作用。

保障国际产业链供应链稳定

TCL、戴尔、联想、吉利、沃尔沃……在海运空运受阻的情况下，中欧班列和一大批企业合作开行“定制班列”，提供全程物流运输解决方案。今年以来，“定制班列”已累计开行1150列，有效保障国际产业链供应链稳定。

“中欧班列构建了一条全天候、大运量、绿色低碳的陆路运输新通道，是国际运输服务体系的重大创新。”徐建平介绍，中欧班列运输价格是航空的1/5，运行时间是海运的1/4，受自然环境影响小、稳定性高，对具有一定运量规模和时效性要求较高的产品，具有很强的吸引力。

多重挑战之下，中欧班列“跑”出一条逆势上扬的曲线：2020年开行突破万列，达12406列；2021年开行15183列。

面对新冠肺炎疫情，中欧班列充分发挥国际铁路联运“分段运输”、人员接触少的优势，全力承接海运、空运转移货源。截至今年7月底，中欧班列累计向欧洲发运防疫物资1420万件、10.9万吨，成为国际抗疫合作的“生命通道”。

乌克兰危机爆发后，中欧班列沿线各国通力合作、共同抵御风险，实现了中欧班列“不停摆”“强时效”“稳增长”。今年1-7月，中欧班列开行8990列，运送货物86.9万标箱，连续27个月保持“月行千列”水平。

“正是由于中欧班列已成为名副其实的国际公共产品，才不断展现出强大的发展韧性和增长潜力。”徐建平说。

有力促进沿线经贸合作

开行初期，中欧班列主要运输手机、电脑等IT产品，如今货物品类已扩大到服装鞋帽、汽车及配件、粮食、葡萄酒、咖啡豆、木材等53大门类、5万多个品种，涵盖沿线国家和地区人民生产生活的方方面面。

中欧班列是中国与沿线国家深化合作的重要载体。截至今年7月底，中欧班列共铺画了82条运输线路，通达欧洲24个国家196个城市，运输服务网络覆盖了欧洲全境，形成了贯通欧亚大陆的国际运输大动脉。

海关总署监管司副司长夏俊介绍，今年上半年，中国与中欧班列通达的24个国家进出口3.45万亿元，同比增长7.3%；进出口值占中国同期外贸进出口总值的比例达17.4%左右。“中欧班列的开行对促进我国与相关国家，特别是中欧班列通达国家之间的经贸往来发挥了积极作用。”夏俊说。

中欧班列还是推动区域经济发展的重要支撑。中欧班列开行后，河南郑州、重庆等城市的外向型产业实现了年均30%左右的增长。波兰罗兹、德国杜伊斯堡等城市国际物流枢纽地位不断提升，当地生产的特色产品搭乘中欧班列大量销往中国。

“中欧班列的快速发展，有力推动了沿线国家之间的政策沟通、设施联通和贸易畅通，带动了资金融通和民心相通，促进了亚欧大陆互联互通。”徐建平说。

不断提升国际影响力

2016年6月8日，中国铁路正式启用中欧班列统一品牌，带有统一品牌和标识的中欧班列从全国多地同时发出，中欧班列驶入了统一规范、合作共赢、健康可持续发展的“快车道”。

国铁集团货运部主任庄河介绍，在各方共同努力下，中欧班列进入规范化、规模化发展阶段，开行质量不断提升，助力高质量共建“一带一路”的效果日益凸显。2016年至2019年，中欧班列开行数量从1702列增长到8225列，3年增长了近5倍。

此外，顺应中小企业实际需求，“中欧班列+跨境电商”“中欧班列+国际邮件”等新业态、新模式快速发展，既助力货畅其流，也为外贸平稳发展提供有力支撑。未来，中欧班列还将在哪些方面进一步突破？

徐建平介绍，将聚焦高质量发展主题，围绕“巩固稳定提升”工作主线，统筹做好相关工作：着力强化中欧班列设施保障能力。将以瓶颈路段和拥堵口岸为重点，积极推动中欧班列国内“卡脖子”路段升级改造和重点口岸站扩能改造，积极拓展与中东欧、中亚、西亚等国家之间的运行新通道；着力提升中欧班列开行质量效益。将持续优化运输组织，大力拓展回程货源，促进运输资源集约高效利用。从运行效率、服务质量、创新能力、品牌文化等多方面丰富品牌内涵，进一步做大做强中欧班列，不断提升国际影响力。

(责编：袁勃、胡永秋)

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