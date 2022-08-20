我国成功发射遥感三十五号04组卫星
2022年08月20日05:27 | 来源：新华网
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8月20日1时37分，我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将遥感三十五号04组卫星发射升空。卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（应龙飞 摄）
新华社西昌8月20日电（李国利、胡煦劼）8月20日1时37分，我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将遥感三十五号04组卫星发射升空。卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。
这组卫星主要用于科学试验、国土资源普查、农产品估产及防灾减灾等领域。
这次任务是长征系列运载火箭第433次飞行。
8月20日1时37分，我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将遥感三十五号04组卫星发射升空。卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（应龙飞 摄）
8月20日1时37分，我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将遥感三十五号04组卫星发射升空。卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（应龙飞 摄）
(责编：袁勃、胡永秋)
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