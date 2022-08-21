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各类养老机构和设施总数达36万个（新数据 新看点）

本报记者  李昌禹
2022年08月21日04:55 | 来源：人民网－人民日报
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　　制图：张丹峰

　　记者从民政部获悉：截至今年一季度，全国各类养老机构和设施总数达36万个、床位812.6万张。养老床位总数比2012年底的416.5万张翻了近1番。10年来，我国聚焦老年群体“急难愁盼”问题，有效满足老年人多层次、多样化养老服务需求，中国特色养老服务体系正加快构建，养老服务供给更趋优化。

　　养老服务供给不断加大。2012—2021年，中央财政累计投入359亿元支持养老服务设施建设，社区养老服务基本覆盖城市社区和半数以上农村社区，居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系持续健全。在老年人福利救助保障方面，高龄津贴、养老服务补贴、护理补贴、综合补贴分别惠及3069.5万、447.9万、78.9万、70.2万老年人；截至今年一季度，全国1419.9万名老年人得到最低生活保障，371.7万名老年人纳入特困人员救助供养范围。

　　养老服务质量不断提升、形式不断优化。近年来，民政部联合有关部门开展了为期4年的全国养老院服务质量建设专项行动；指导各地围绕老年人需求创新服务形式，开展老年餐桌等服务，保障老年人日常生活所需；探索设置家庭养老床位，满足失能老年人家庭照护需求等。


　　《 人民日报 》（ 2022年08月21日 01 版）
(责编：袁勃、胡永秋)
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