孙潜彤

原标题：重诺守信促营商环境优化

今年上半年，辽宁营商环境转暖，招商引资实际到位资金同比增长三成。变化始于“硬招法”，其中最有代表性的，当属重拳整治政府失信行为，以“政府拖欠、政府违约、新官不理旧账”等问题为重点，辽宁连续3年驰而不息促践诺，兑现承诺累计资金达510亿元。

政府刀刃向内治理失信行为，可谓抓住了优化营商环境的“牛鼻子”。诚信是经世济民的灵魂。政府带头讲诚信，说到做到，认真负责，自然会在全社会涵养诚信之风。一些地方资源禀赋、产业基础、区位优势都不差，投资商为何心存疑虑止步不前？差就差在软环境上，多少与长期以来没有形成和巩固好重诺守信的政府诚信文化有关。

现实中，政府失信的表现值得重视。比如，土地出让中的“净地不净”问题、破格优惠继发的“政策断供”问题、政府对民企垫资项目“久拖不结”问题，等等。客观看，前任“旧账”不一定是违规决策，遗留问题有的成因复杂，确需继任者接力奔忙、剖烦析滞。但政绩冲动下的盲目承诺也确实存在，此类失信一般离不开“三拍”——拍脑门决策、拍胸脯承诺、拍屁股走人。

拍脑门决策，大多未经民主决策和充分调研论证，诸如未批先建、先开工后立项等；拍胸脯承诺，多见于招商环节超越政策、法律边界过度优惠，甚至开出“空头支票”。凡此种种，为拍屁股走人造成的政府失信埋下了伏笔。新官上任，“旧账”中的“呆账”“坏账”就容易浮出水面。守信还是失信，这是一个执政考验。

新官为何要理旧账？这是法治政府的必然要求。政府官员参加的是团体接力赛，不是个人项目。新任者应具有全面接盘、继往开来的担当和能力，不管“好账坏账”，都不是个人的“私账”，都不能“赖账”。旧账不理，问题会越积越多越严重，个别变成多发，包袱拖累形象，“挑肥拣瘦”便忘了发展“大账”。

欲流之远者，必浚其泉源。“新官不理旧账”要治，言而无信、“寅吃卯粮”更要追责。避免新生欠账要建立长效机制，完善重大问题集体决策制度，建立专家咨询制度和社会公示、听证制度，建立问责机制，实现权责挂钩、奖惩并重。严格离任审计，对政府的重大决策实行终身追责制，提高党员领导干部失信的违法违纪成本，以政府诚信促营商环境优化。（孙潜彤 来源：经济日报）

(责编：杨曦、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经