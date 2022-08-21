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汉服何以成消费新蓝海

钟子琦
2022年08月21日08:21 | 来源：经济日报
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原标题：汉服何以成消费新蓝海

　　近年，汉服凭借国风特色浓郁、传统与现代融合成功出圈，开辟出消费新蓝海。据统计，2015年至2021年，我国汉服市场规模实现了由1.9亿元到101.6亿元的激增，现存汉服相关企业达3497家。

　　汉服何以开辟出消费新蓝海？

　　国人文化自信提升是汉服消费大发展的根本原因。中华优秀传统文化滋养着中华民族在新的历史条件下的新创造、新发展，给文化自信打下了最深厚的历史根基。随着国人对中华传统文化认同感、自豪感的提升，人们更倾向于选择有国风元素的产品，愿意通过自身着装展现中华文化魅力和文化自信。汉服作为传统审美载体，不仅受到国内消费者青睐，也备受海外华人欢迎，在海内外掀起国风潮流。

　　年轻一代乐于在互联网分享的习惯、追求个性时尚的心理催生了巨大的汉服消费需求。汉服消费者往往在视频平台种草、在社交平台晒出照片与“同袍”（汉服爱好者）分享。穿着汉服的场景也相当丰富：旅游游园、拍摄写真、参加文创市集……汉服消费者的偏好又各不相同：严谨考据复原朝代形制的汉服、改良版汉服、仙气飘逸的类古装三大类汉服各有受众。此外，汉服并非独立存在，资深“同袍”往往会用披帛、云肩、腰带、发饰搭配，希望用完整的汉服造型带自己穿越时空，形成跨越千年的文化共振。汉服企业为此纷纷推出周边产品，汉服周边产品市场因此方兴未艾。不少汉服品牌还与历史古风影视剧、博物馆跨界联名，通过汉服与各种新元素碰撞，提升设计与工艺水平，触达更广泛的人群。

　　目前我国汉服企业发展尚不成熟，所提供产品尚不足以匹配日渐增长的汉服消费。首先，部分企业定价过高，收货等待时间过长，对消费者的购买能力和耐心是极大的考验。其次，中低端企业品牌定位不清晰，存在同质化竞争。再者，汉服企业版权保护意识较差，不重视申请专利、注册商标。而汉服产业要持续向好发展，尊重创新成果、加强版权保护极其重要。如果一家汉服企业出新品而数家山寨店模仿，汉服市场或会出现劣胜优汰的情况，久而久之会失去活力。

　　这两年，资本入局在一定程度上缓解了汉服供应链问题，助推了汉服品牌的商业化进程。即便如此，汉服相关企业仍需发力，结合国家和社会力量争取更大发展。企业不妨在设计产品时从培育消费者入手，让产品多一些引导鉴赏的作用，这对文化市场的培养更具意义；注重汉服的文化价值，参考汉服研究专家和汉服爱好者意见，合理改良面料，优化制作工艺；了解消费者对汉服材质、样式的需求，打造更加简约日常、轻便舒适的汉服，在细分赛道抢占先机；重视保护创新，尽早进行版权登记，主动维权。此外，汉服产业目前仍处于发展初期，相关生产规范、行业标准需尽快制定推出。（钟子琦 来源：经济日报）

(责编：杨曦、陈键)
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