赵 梅

原标题：高原种出优质夏菜

“施了有机肥，土地松散了，土壤改良了，菜的长势自然就好了。”甘肃省兰州市榆中县新营镇罗景村村民贾仲瑜说，连年种植使土壤肥力减少，去年农技中心发了有机肥，让她对种出优质菜更有信心了。

榆中县地处陇中黄土高原腹地，气候冷凉。近年来，榆中县依托自然禀赋与区位优势，积极融入国家“一带一路”建设与新一轮西部大开发，围绕“好中优”“特中特”“独一份”的特色产业发展要求，发挥全国无公害蔬菜生产示范基地县品牌效应，独创了“兰州高原夏菜”特色产业。

当下，榆中县高原夏菜的种植面积、销售版图不断扩大。从追求“量”到聚焦“质”，菜农们的种植理念以及田间管理方式都在发生着变化。“最早亩产6000多斤，后来达到8000斤。如今，我们最关心蔬菜的品质。”贾仲瑜告诉记者。

“我们通过菜叶直接还田、尾菜再加工还田，把营养元素返还给土壤。”榆中县农技推广中心蔬菜站站长杨海兴说，榆中县提出大面积发展高原夏菜已有25年，长期种植导致土壤中营养元素缺乏，出现蔬菜死根烂根、移栽后不易成活、品质下降等问题，为此，榆中县开始推广化肥农药减量措施，增施有机肥，减少化肥，确保高原夏菜产业可持续发展。

“我们采用先进合理的种植技术，让蔬菜生长健壮，病虫害自然就少了，就达到了农药减量的目的。”杨海兴告诉记者，榆中县通过推行全膜覆盖垄沟栽培技术，在节水同时又能保证蔬菜产量稳定。

“我手动打药一早上才能打2亩地，12亩地要打3天，无人机20分钟就打完了！”榆中县夏官营镇高墩营村村民感叹说，去年他享受了政府推广的联防联控无人机打药，省时又省力。

榆中县农村经济指导站站长王建民告诉记者，飞防无人机现场高效药械统防统治技术，是农业社会化服务生产托管项目中“防”的环节，每年榆中县高原夏菜及粮食作物无人机飞防作业量达到7万亩。

走进康源现代农业有限公司的智能蔬菜大棚，水培生菜、油菜长势喜人，大棚的自动水循环设备不仅节水，还能实现精细化管理。榆中县目前有200多亩这样的智能蔬菜大棚。“我们通过水肥一体化种植引进蔬菜新品种1344个，1000亩高原夏菜正陆续上市发往南方市场。”甘肃康源现代农业有限公司办公室主任王争光说，今年上半年，他们外销高原夏菜5600多吨，实现销售额2800余万元。

如今，榆中的高原夏菜产业从无到有发展到了36.6万亩，总产量80万吨以上，预计产值21亿元。榆中成为全国“北菜南运”“西菜东调”主要基地之一，引领甘肃蔬菜产业发展。（经济日报记者 赵 梅）

(责编：杨曦、陈键)

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