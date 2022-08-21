牛朝阁

原标题：供电紧张下的四川新能源车主：半夜12点连找3个充电桩才充上电

中新经纬8月20日电 (牛朝阁)近日，四川受持续极端高温影响，电力供应形势严峻。受此影响，不少新能源换电站与充电桩暂停运营。有新能源车主发帖称，“不是在充电，就是在找充电桩的路上。”

一位新能源车主对中新经纬表示，自己常去的平价充电桩停止运营了，只剩电价较贵的充电桩，充一次电要多花20元。还有新能源车主连跑三个充电桩才成功“续航”，而找充电桩、排队用了2个多小时。

“还差8公里，我就要‘挂’在路上了”

四川成都的特斯拉车主李峰(化名)告诉中新经纬，他平时常去的平价充电桩已经关了，现在只能去稍贵的特斯拉充电桩。“成都有部分充电桩停了，特斯拉的部分充电桩还在正常运营，但是太贵了。”李峰说。

据李峰介绍，他基本都在特来电的充电桩充电，电价是1.22元/度电，日常充一次电需要73元左右，而现在只能在特斯拉的充电桩充电，电价是1.59元/度电，充满一次需要95元左右。

“以前我经常9点以后去特来电充电，因为有时候电费会降到0.9元一度。现在它的充电桩停止运营了，我的用车成本增加了不少，但和燃油车相比还是‘香’的。”李峰说。

8月19日晚，四川达州的王婷(化名)开着一辆东风日产的纯电汽车前往成都。在路过南充市时，王婷准备找个充电桩给车充电，但接连两个充电桩都停止运营，找到第三个充电桩才成功充电。

“我找到的第一个充电桩位于一个酒店附近，停止运营了。第二个充电桩在加油站，也用不了，看着没有使用痕迹。第三个充电桩终于能用了，从找充电桩、换充电桩、到排队等待充电，用了2个多小时。”王婷说。

尽管已是凌晨12时，王婷充电的充电桩仍有不少车主前来，“我是凌晨12时到的，到充电桩时已经有一辆车在充电了，我充了一个小时，等我准备离开时，后面已经排了3辆车了。”王婷称。

成都的特斯拉车主张辉(化名)也遇到了相同的状况。17日傍晚，车辆续航还剩40公里时，张辉就开始找充电桩充电，去了几个常去的充电桩但都停止运营了，等车辆充上电时续航仅剩8公里。

“还差8公里，我就要‘挂’在路上了。我刚提车不到一个月，还在跟物业谈家充桩的事宜，这就体会到新能源车的狼狈了。”张辉告诉中新经纬。

为保障车主便利充电，车企也正在努力。“我们正在采取有效措施保障用户补能便利。”蔚来汽车方面对中新经纬表示。

据特斯拉方面提供的信息，截至8月19日，特斯拉在四川超级充电站有3站错峰运营，一站服务受限，15站暂停关闭。

“充电站的运营情况随时都有可能更新，建议车主以车内大屏的显示信息为准。”特斯拉客服表示。

国家电网：试点推行电动汽车错峰充电

据央视新闻报道，国家电网在重庆、浙江、湖北三省高温高负荷省份试点推行电动汽车错避峰充电。此次试点将覆盖近35万根充电桩，在用电高峰期下午3时至晚上10时，适时适度调整充电功率，平抑用电高峰负荷。

同时，国家电网将会通过手机充电客户端来发放充电服务费5折优惠券，引导电动车主在夜间等低谷时段充电。

国家电网智慧车联网技术公司副总经理屈宪军公开表示，此次参与错峰充电的三个省市的电动汽车保有量有近80万辆，如集中在高峰时段充电，将会增加电网约200万千瓦的负荷，这相当于30多万户家庭的用电负荷。如果采取负荷调控和错峰用电措施，将能保障电网安全，更能保障民生用电需求。

据悉，错避峰充电，降低充电功率，会适当延长充电时间，一次充电最多会延长5到6分钟，国家电网将对此给予一定的充电服务费优惠。

据统计，目前全国电动汽车保有量已经突破1000万辆，每一辆车都相当于一个小的移动储能电站，未来既可以充电，也可反向送电。下一步，国家电网将更大范围发挥电动汽车的“电力海绵”作用，稳定电网运行，保障电力安全供应。(中新经纬APP)

(责编：杨曦、陈键)

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