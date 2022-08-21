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我国牵头制定首个新型电力系统国际标准体系

2022年08月21日08:44 | 来源：央视新闻客户端
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原标题：我国牵头制定首个新型电力系统国际标准体系

　　在20日召开的2022国际标准化大会上，国际电工委员会提出，由中国牵头制定全球首个新型电力系统关键技术国际标准框架体系，加快建设新型电力系统，推动能源清洁低碳转型。

　　新型电力系统，有别于目前我国以煤电为主要电源的电力系统，是以风、光、核、生物质能等新能源为主体，多种能源相互补充，支撑全社会高度电气化的电力系统，是推动能源清洁低碳转型、支撑“双碳”目标落地的重要枢纽平台。

　　国际电工委员会表示，中国新能源装机规模和发电量持续多年世界第一，风电、光伏、锂电池等产业规模、市场规模均稳居世界第一，具有引领新型电力系统发展的产业和技术优势。由中国主导，统筹开展新型电力系统国际标准框架体系和标准国际化战略研究，有助于全球能源转型。

　　目前，国际电工委员会正在将中国提出的碳达峰碳中和、能源转型、零碳电力系统等主题列入战略规划，未来五年，将在能源低碳领域发起成立1到2个新技术委员会，培育10到20项国际标准。

　　国际电工委员会主席 中国工程院院士 舒印彪：国际标准化工作进入了新的发展时期，我国提出的双碳目标得到国际社会的高度赞扬。我国国际标准化的发展重点是：要围绕双碳目标和重大需求，在技术标准、计量和认证上形成完整的标准体系，建立公平合理的国际碳治理规则。

　　在大会上，还成立了国际电工委员会国际标准促进中心。该中心将帮助中国企业专家制定更多由我国主导的碳达峰碳中和领域国际标准，推动新型电力系统战略规划落地实施。

(责编：杨曦、陈键)
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