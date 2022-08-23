7月全社会用电量8324亿千瓦时
同比增长6.3%
2022年08月23日05:19 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京8月22日电 （记者丁怡婷）记者近日从国家能源局获悉：7月，全社会用电量8324亿千瓦时，同比增长6.3%。城乡居民生活用电量1480亿千瓦时，同比增长26.8%。
据介绍，由于7月区域性高温过程持续影响我国，高温导致空调等降温设备使用较多，城乡居民生活用电需求攀升较快。工业和制造业用电方面，数据显示，7月，全国制造业用电量3785亿千瓦时，同比增长1.2%。其中高技术及装备制造业用电量881亿千瓦时，同比增长5.5%。
整体来看，1至7月，全社会用电量累计49303亿千瓦时，同比增长3.4%。其中，第一、第二、第三产业用电量同比分别增长11.1%、1.1%、4.6%；城乡居民生活用电量同比增长12.5%。
《 人民日报 》（ 2022年08月23日 01 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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