7月快递服务企业业务量完成96.5亿件
同比增长8.0%
2022年08月23日05:19 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京8月22日电 （记者李心萍）国家邮政局日前发布7月快递行业运行情况。7月，全国快递服务企业业务量完成96.5亿件，同比增长8.0%；业务收入完成898.2亿元，同比增长8.6%。1至7月，全国快递服务企业业务量累计完成608.6亿件，同比增长4.3%；业务收入累计完成5880.4亿元，同比增长3.7%。
从业务类型看，1至7月，同城、异地快递业务量分别占全部快递业务量的12.0%、86.3%；业务收入分别占全部快递业务收入的6.6%、49.1%。
从地区分布看，1至7月，东、中、西部地区快递业务量比重分别为77.1%、15.4%和7.5%，业务收入比重分别为77.4%、13.3%和9.3%。
《 人民日报 》（ 2022年08月23日 01 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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