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2022中关村论坛将于9月22日至27日在京举办

线上线下相结合，规划活动130多场次

2022年08月23日05:20 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京8月22日电  （记者王昊男）记者22日获悉：经国务院批准，2022中关村论坛将于9月22日至27日在京举办。论坛由科技部、国家发展改革委、工信部、国务院国资委、中科院、中国工程院、中国科协、北京市政府共同主办，主题为“开放合作·共享未来”。论坛设置论坛会议、技术交易、展览展示、成果发布、前沿大赛、配套活动等六大板块，将采取线上线下相结合形式举办活动130多场次。

　　论坛会议将邀请全球顶尖科学家、顶级机构、知名创新创业主体，聚焦论坛主题，围绕人工智能、医药健康、能源安全、碳中和等热点议题，探讨科技引领人类社会发展新趋势。其中，国家部委、国际科技组织等将牵头举办12场品牌性平行论坛；世界知识产权组织、国际科技园及创新区域协会、上海合作组织秘书处以及创新创业主体等将牵头举办40场以上创新性论坛；总数达60场，是2021年论坛活动数量的2倍。

　　技术交易板块将面向全球邀请顶尖高校、领军企业、行业组织及技术转移机构和平台等参会，举办约15场主题活动，包括1场技术交易大会开幕式暨“全球技术交易生态伙伴大会”、2场技术转移主题活动、三大品牌系列活动，论坛将发布4个榜单和案例并签约一批重大技术交易项目。

　　展览展示板块即2022中关村论坛展览（科博会），线下展览设在国家会议中心，总面积约6.3万平方米，共设置前沿科技与未来产业、区域创新发展、数字经济等7个展区。


　　《 人民日报 》（ 2022年08月23日 02 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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