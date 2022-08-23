本报记者 王 政

数据来源：工信部

制图：汪哲平

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基于大带宽、低时延、高速率的传输特性，5G融合应用已在工业、医疗、教育、交通等多个行业领域发挥赋能效应，覆盖国民经济40个大类，应用案例数超过2万个。5G不仅带来更高速、优质的网络体验，也为数字经济发展修好桥、铺好路。

中国移动落地5G行业商用项目超1万个。

中国电信累计打造5G定制网项目超2500个，累计5G行业商用项目超6000个。

中国联通打造超过400个5G应用场景、1500个5G行业虚拟专网项目、5000个5G商业化行业应用项目。

工业和信息化部最新统计显示，截至今年6月底，我国5G个人应用在用户规模、新型终端、新型应用等方面取得积极进展，覆盖超高清视频、体育赛事、居住服务、购物等多个重点领域，虚拟数字人、5G消息、5G新通话、AR（增强现实）、VR（虚拟现实）等个人应用迅速发展，给消费者带来全新体验。5G融合应用已在工业、医疗、教育、交通等多个行业领域发挥赋能效应，覆盖国民经济40个大类，并在200余家智慧矿山、1000余家智慧工厂、180余个智慧电网、89个港口、超过600个三甲医院项目中得到广泛应用，5G应用案例数超过2万个。

加速传统产业数字再造

助推企业降本、提质、降耗、增效

走进浙江宁波极氪智慧工厂总装车间，总拼工位上一名佩戴AR眼镜的巡检人员格外引人瞩目。“这是5G+AR巡检。”中国联通宁波分公司工业互联网部总经理方波介绍，依托5G企业虚拟专网、5G智能网络运维平台，巡检员只需走到设备旁边，各种运行参数就能实时投射到AR眼镜上。清晰直观的可视化数据，让巡检效率得以大幅提升。

基于5G的AR巡检应用，只是宁波联通与吉利汽车集团联合打造的5G智慧工厂前期落地十大应用场景中的一个。极氪智慧工厂有关负责人介绍，5G实时数据实时采集、基于5G的AR远程协作平台、基于AI技术的轮胎检测、个性化选车、焊接可视化、AGV（自动导引运输车）群控、无人叉车等应用，让工厂生产效率提升超过20%，能源利用率提升15%。

伴随着5G、大数据、云计算、人工智能与工业领域的融合创新、交叉创新不断深化，传统产业智能化升级步伐加快，推广柔性制造、智能制造，助推企业降本、提质、降耗、增效。

——让工厂生产更高效。爱柯迪股份有限公司联合中国移动打造5G智慧工厂，网络部署和运维成本降低70%，人均产值提升12%，产品不良率降低15%。

——让港口运输更便捷。中国联通助力打造大湾区首个5G无人智慧港口——广州港南沙港区四期5G全自动无人码头，实现对无人轨道吊、无人岸桥的远程连接和控制。

——让电力供应更智能。中国电信通过5G网络切片，开展智能分布式配电、配电态势感知、输配电网络监控、削峰填谷四大专题攻坚，协助国网青岛打造更加安全、可靠、绿色、高效的电网。

——让矿山作业更安全。中国移动联合蒙发能源建设内蒙古窝兔沟煤矿5G智慧矿山，实现综采工作面少人化，单天下井人员减少46%以上，单位耗能和用电量均下降20%。

助力民生服务普惠升级

线上化、远程化为代表的新型服务模式日益普遍

北京协和医院联合中国移动实施了全球首例5G眼科激光手术，让更多患者享受到优质医疗资源。

福建电信在鼓岭旅游度假区建成覆盖全景区的5G网络，落地了5G可视化综合管理平台、民宿监管系统等“5G+智慧旅游”项目应用，助力旅游度假区客流量提升13%。

中国移动携手江苏苏州电教馆创新5G虚拟教学，利用5G高速率、低时延特性，打破地域限制实时共享课堂画面，实现远程双向课堂的“云互动”。

基于“物理实体+数字孪生”的5G融合应用，线上化、远程化为代表的新型服务模式正加速升级，5G赋能民生领域取得累累硕果。

——让医疗资源更均衡。海南省携手中国联通和华为打造“5G智慧医疗点亮海南健康岛”项目，在18个市县医院、340家乡镇卫生院和2700家村卫生室部署的5G远程医疗设备，让患者平均看病时间缩短3至5个小时，就医效率提升30%。

——让教学更有趣。中国电信打造深圳云端学校，结合AI、云计算、大数据等信息技术，建设沉浸式的智能教与学环境，现已覆盖全市26所学校80个班级。

——让农村更美好。中国联通基于5G+平台基座能力，打造数字乡村服务云平台，围绕数字治理、数字经济、信息惠民服务、智慧绿色乡村、乡村网络文化等6个重点方向开发数十款应用，截至2021年底，累计服务行政村超过15万个。

——让社会更安全。中国移动联合深圳坪山区推出5G政务双域专网，打造了智慧办公、智慧政务服务、智慧防疫、智慧应急等多个应用场景，实现了疫情防控迅速响应、应急场景快速部署、智慧社区“末梢神经”全触达。

促进新兴业态发展壮大

探索形成一批可复制、易推广的解决方案

上午9点，湖南衡阳街头车辆川流不息，两台自动驾驶清扫车也已经被自动唤醒，行驶在衡山科学城作业区域。自主避障、自主清扫、连续作业，基于5G“车路云一体化”解决方案，自动驾驶清扫车完成当日任务后自动入库。与此同时，30台蘑菇车联自动驾驶出租车驶入高新区大道，为市民提供公共出行服务。

“自动驾驶在城市公共服务领域大规模应用，助力城市公共服务‘降本增效’。以环卫场景为例，智能环卫车不受工作环境、工作时间的限制，风雨无阻、连续作业，更可助力城市解决环卫劳动力不足的难题。”蘑菇车联工作人员介绍。

据介绍，衡阳项目是我国第一个城市级自动驾驶落地项目，设计总里程达200公里，一期道路智能化升级已于今年上半年落地，自动驾驶环卫车、巡逻车、公交车、接驳车、出租车等多种城市公共服务车辆已批量试运营。

5G大带宽、低时延、高速率的传输特性，让自动驾驶成为5G重大应用场景的同时，也推动了新技术、新模式的持续创新，让服务经济、体验经济、数字经济成为驱动增长的重要力量。

——让体验更真实。走进工业遗址首钢一号，借助前沿科技改造成为XR（扩展现实）科技主题乐园，为用户带来无线缆、不背包、低延时的竞技体验。

——让视角更自由。在杭州智能亚运场馆，从办赛到参赛到观赛将体现全环节的5G+智能化变革，让观众在明年的亚运会上可以尽情享受运动带来的视觉盛宴。

——让游戏更畅快。中国移动云游戏平台支持合作伙伴在边缘节点快速部署、一键分发，1080P高清游戏时延降至20毫秒，云游戏让用户实现跨端畅玩。

“我国行业众多，各行业、各企业数字化水平和发展阶段不同，个性化更为突出，5G应用的广度和深度也差异明显。”工信部有关负责人表示，推动5G应用要充分把握5G应用发展的阶段性、创新性和复杂性特点，发挥“绽放杯”5G应用征集大赛平台作用，持续挖掘、培育、落地一批典型项目，探索形成一批可复制、易推广的解决方案。与此同时，鼓励产业各方开展5G融合应用技术创新、集成创新和服务创新，构建5G融合应用大生态。

《 人民日报 》（ 2022年08月23日 06 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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