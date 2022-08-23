本报记者 喻思南

科学技术普及，一头连着科技工作者，一头连着社会公众，对于提升公民科学素质发挥着重要作用。从科普经费投入稳定增长，到科普达人走红网络，近年来，科普工作受到越来越多的关注。科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼。推出更多高效优质的科普内容，增强科普场馆和科普活动的吸引力，提升公众科普活动的参与度，将为更多人打开科学的大门，进一步提升全民科学素养，为创新发展积蓄不竭动力。

——编 者

到2025年，公民具备科学素质的比例将超过15%，多元化科普投入机制基本形成，科普设施布局不断优化……8月16日，科技部、中央宣传部、中国科协共同编制的《“十四五”国家科学技术普及发展规划》（以下简称《规划》）公布，为科普事业勾勒出一张蓝图。

根据《规划》，“十四五”期间重点实施6项任务，具体包括：强化新时代科普工作价值引领功能、加强国家科普能力建设、推动科普工作全面发展、推动科学普及与科技创新协同发展、抓好公民科学素质提升工作、开展科普交流与合作。

《规划》提到，着力塑造时代新风，大力弘扬科学精神和科学家精神，推动建设一批科学精神和科学家精神教育基地。今年5月，中国科协、教育部、科技部等7部门共同发布了首批科学家精神教育基地名单，中国科学院与“两弹一星”纪念馆等140家单位入选。

互联网时代，科普信息化是大势所趋。《规划》提出，大力发展网络科普，支持适应新媒体特点的科普内容创作和传播载体建设，鼓励和支持以短视频、直播等方式通过新媒体网络平台科普，培育一批具有较强社会影响力的网络科普品牌。据介绍，全国共有科普网站2732个，科普类微博4834个，科普类微信公众号9612个。

引导全社会关心科普、参与科普，是适应科普规律的必然要求。鼓励和支持社会力量投入科普，《规划》提到，依托科研、教育、文化等现有力量，实施科普精品工程，培育高水平的科普创作中心。同时，完善科普设施布局。推动在博物馆、文化馆、图书馆、规划展览馆、文化活动中心等公共文化设施开展科普工作。今年2月，中国科协认定了800个单位为2021—2025年度第一批全国科普教育基地，其中就包括自然保护区、科研机构等。专家表示，这一举措有利于调动社会各方投身科普事业的积极性，激活社会资源蕴藏的科普潜能。

围绕加强应急科普工作，《规划》提出，建立健全国家应急科普协调联动机制，完善各级政府应急管理预案中的应急科普措施，推动将应急科普工作纳入政府应急管理考核范畴。同时，探索建立社会热点科普响应机制，研究社会热点科普的主动推送解决方案，及时响应社会热点，第一时间发布权威科学解读信息，提升公众认知能力，做好舆论引导。

高质量的科普供给需要一批稳定的创造队伍。中国科协2021年1月发布数据显示，我国科普专、兼职人员数量已达到187万人。《规划》提出，科研机构要通过政策引导、经费支持、激励考核等措施调动科技工作者参与科普工作的积极性。

“十三五”期间，我国科普工作成效显著。公民科学素质不断提升，具备科学素质的公民比例已达到10.56%；科普经费投入稳定增长，2020年全社会科普经费筹集额171.72亿元，比2015年增长21.6%；科普场馆数量稳步增加，全国共有科技馆、科学技术类博物馆1525个，比2015年增加21.2%。

《 人民日报 》（ 2022年08月23日 14 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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