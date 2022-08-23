本报记者 黄晓慧

8月20日，一年一度的上海科技节开幕，科学红毯上星光熠熠，除了院士专家，还有科普达人。科技节上，首届上海科技传播大会召开，小有名气的科普博主齐聚一堂，分享在新媒体上传播科学知识的经验。其中，一位银发奶奶颇受关注，她就是同济大学72岁的退休物理教授吴於人。

吴於人在B站上开了一个名叫“不刷题的吴姥姥”的科普视频号。退休前，她在同济大学讲授大学物理课程，去年10月，因为一个生动讲述火箭如何升空的科普视频，她的账号吸引了大量粉丝。

“火箭上天，靠的是高压气体的反推作用，像这样……”短视频中，吴於人一头银灰短发，手持一个矿泉水瓶，往里注入液氮，拧紧带孔的瓶盖，倒转过来，瓶子拖着长长的白汽尾巴，“一飞冲天”。

看着吴於人像变魔术一样做着各种物理实验，不少网友感叹：“原来物理这么有趣。”

此后，这个科普视频号的一系列佳作频频出圈，艰深晦涩的物理公式、深奥难解的物理现象、高不可攀的大科学装置，在吴於人绘声绘色的讲述和妙趣横生的演示下变得生动起来。

有人说72岁物理教授如此走红网络近乎传奇，吴於人却说这源于过去几十年的累积。

“在学校给学生们上课时，一板一眼地讲肯定不好，同济大学一直有在课堂上做演示实验的传统。我就想，能不能把课堂做得像一个微型科技馆。”吴於人的尝试获得成功，上过课的学生们说，学物理不再是一件苦差事，而是长知识、开眼界的科学乐事。

这个名为“物理探索实验室”的课堂受到学生欢迎。2007年，上海市教委、市科委和同济大学合作，将这个课堂建成向全市青少年开放的“同济大学物理实践工作站”，激发了很多青少年学习物理的兴趣。也就从那时起，吴於人关注并热衷科普。

2018年，吴於人联合10位教授、博士成立了“不刷题”俱乐部，倡导新的教育理念和思路。在俱乐部成立仪式上，吴於人演示了一段弹性小球实验，现场视频在网上播出后受到好评。后来，吴於人的学生帮她拍了一些科普短视频，效果不错。学生们提出，何不做成科普视频号，让更多人爱上物理？于是，就有了科普视频号“不刷题的吴姥姥”。

吴於人是较早触网的科普人，从最开始做同济大学物理学网站，到拍摄科普短视频，每次有新鲜事物出现，她总是愿意尝鲜。

一个只有几分钟的视频，拍摄时间却长达两三个小时。后期剪辑依靠团队里的年轻人，而最难最核心的视频脚本，则大部分都来自她的灵感和设计。为了做好这些视频，她常常和年轻人一起连轴转。“新媒体传播，能让大家体验科学的趣味、爱上科学，我们累一点又何妨？和科学打了一辈子交道了，我们有义务、有责任为孩子们打开科学大门。”吴於人说。

《 人民日报 》（ 2022年08月23日 14 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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