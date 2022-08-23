本报石家庄8月22日电 （记者史自强）河北省科技厅日前印发《关于进一步加强大型科研仪器设备开放共享工作的通知》（以下简称《通知》），提出将深入推动大型科研仪器设备开放共享，提升政府财政资金购置的大型科研仪器设备使用效率。近年来，河北省逐步推进大型科研仪器设备资源开放共享服务平台建设，截至目前，科研仪器设备累计入网量达7000余台（套）。

《通知》要求，进一步推进大型科研仪器设备开放共享，拥有大型仪器设备的高校、院所、企业和技术单位要加强大型仪器设备使用管理，符合条件的新购置大型仪器设备要及时录入平台，定期更新平台板块内容，建立服务登记制度；平台管理部门要加强对各单位“在线服务平台”维护和信息发布工作的指导和管理，对符合条件的仪器设备进行督导检查，探索建立符合科技资源开放共享工作规律的奖惩激励机制。

《 人民日报 》（ 2022年08月23日 14 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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