安铁成

汽车是全球化程度最高的产业之一，也是全球货物贸易金额最大的商品，对各国的贸易增长和经济发展都有重要作用。

新冠肺炎疫情在全球持续蔓延，世界经济复苏缓慢，国际形势更加复杂严峻，贸易环境不确定性大幅上升，但中国汽车产业展现了良好的发展潜力和韧性，不仅拉动了全球汽车产业链供应链畅通运行，而且抢抓国际市场的发展机遇，实现汽车出口规模突破。

中国汽车和新能源汽车出口屡创新高，对发达国家的出口显著增加。比利时、英国等欧洲国家和智利、墨西哥、秘鲁等美洲国家成为重要出口市场。

中国部分品牌车企加速新能源汽车出口。比亚迪不仅进入智利、厄瓜多尔、巴西等市场，也宣布正式进入日本乘用车市场，同时还在欧洲与合作伙伴一同为瑞典和德国提供新能源汽车产品；上汽集团继续深耕欧洲、澳洲等新能源汽车市场，蔚来、岚图进入挪威，小鹏实现对欧洲出口。

中国汽车及新能源汽车出口持续增长的背后，是中国汽车产业电动化转型升级成果的阶段性爆发结果。中国持续强化顶层设计和坚持创新驱动，新能源汽车产业发展从小到大、从弱到强，已成为引领全球汽车产业转型升级的重要力量。中国新能源汽车产业形成较强的示范效应，在全球低碳化发展背景下，欧美等主要国家也纷纷强化发展新能源汽车的战略定位，抢抓产业转型发展机遇。2021年全球新能源汽车销量达689万辆，同比增幅110%。其中，欧洲和美国销量分别达到234.8万辆和67.3万辆，同比增长66%和105%，占全球总量的34%和10%。

中国已初步形成新能源汽车的技术、标准、政策、供应链、基础设施等全产业链。通过培育和发展新能源汽车，中国汽车产业实现从整机集成跃迁到关键产业链核心技术的自主创新突破，从产品品质提升迈入品牌向上阶段，从产业保护转为行业全面开放，从国内竞争转向国际化发展，从技术法规的照搬模仿升级为深度参与国际技术标准制定，汽车产业电动化转型升级成绩斐然。

中国培育了一批具有国际竞争力和创新活力的品牌企业，营造了开放竞争的市场环境。借助新能源汽车的先发优势，中国车企加速新能源汽车的研发与生产布局，比亚迪、上汽通用五菱、吉利等已步入全球新能源汽车销量前列，蔚来、小鹏、理想等造车新势力企业迅速成长，东风、上汽、长安等先后推出岚图、智已、极狐等具备电动化、网联化、智能化特征的新能源汽车品牌，大力推动国产品牌发展。

中国正在加速构建双循环发展新格局，必然会推动进一步开放，产业国际化是汽车强国的重要特征。汽车工业发达国家的经验表明，汽车强国都会走向国际市场。虽然当前外部环境不稳定性加剧，且仍存产业短板弱项，但中国汽车产业迈向更高发展层级的步伐从未停止。未来，应进一步推动产业国际化发展，把先发优势转化为产业向上突破的新动力。

（作者为中国汽车技术研究中心有限公司董事长）

(责编：牛镛、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经