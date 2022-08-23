原标题：五大关键词拆解邮储银行2022年中期“成绩单”：成长、责任、提质、转型、创新

8月22日，中国邮政储蓄银行股份有限公司发布2022年半年度报告。今年上半年，邮储银行统筹疫情防控和助力经济社会发展，在落实稳定宏观经济大盘各项政策措施的同时，不断深化特色化、综合化、轻型化、数字化、集约化“五化”转型，强化专业核心、体系支撑、协同整合、科技助推、机制驱动、创新引领“六大能力”建设，加快推进一流大型零售银行建设，经营发展持续向好。

半年报显示，截至2022年6月末，邮储银行资产总额13.43万亿元，较上年末增长6.66%；负债总额12.59万亿元，较上年末增长6.72%；实现营业收入1,734.61亿元(中国企业会计准则，下同)，同比增长10.03%；实现归属于银行股东的净利润471.14亿元，同比增长14.88%；手续费及佣金净收入达到178.80亿元，同比增长56.44%；不良贷款率0.83%，继续保持行业优秀水平。

把中报作为一个观察窗口，拆解邮储银行2022年中期“成绩单”，有五个关键词——成长、责任、提质、转型、创新，值得关注。

关键词一：成长

经营业绩稳定向好 营收和利润均实现两位数增幅

今年上半年，随着一揽子稳增长政策措施有效实施，国民经济企稳回升，民生保障有力有效，社会大局保持稳定。在这一背景下，邮储银行经营业绩稳定向好，营业收入和归属于银行股东净利润均实现两位数增幅。

邮储银行在业务发展上始终坚持高质量、可持续的增长。半年报显示，截至2022年6月末，邮储银行资产总额13.43万亿元，较上年末增长6.66%；负债总额12.59万亿元，较上年末增长6.72%。

高质量的业务发展是盈利能力保持稳定的基石。今年上半年，邮储银行收入和利润均实现两位数增幅，其中实现归属于银行股东的净利润471.14亿元，同比增长14.88%；实现营业收入1,734.61亿元，同比增长10.03%。

中间业务具有资本占用少、风险小、客户粘性高、收益稳定性较强等特点，是银行优化收入结构、增强经营能力的有效途径。邮储银行虽然中间业务起步晚，但发展快、空间大，市场对此充满期待。半年报显示，今年上半年，邮储银行在坚决贯彻落实国家减费让利政策的前提下，深入推进“中收跨越”战略，手续费及佣金净收入继续保持快速增长，达到178.80亿元，同比增长56.44%。

得益于各项业务快速发展，邮储银行价值创造能力持续提升。数据显示，今年上半年，邮储银行ROA（年化平均总资产回报率）和ROE（年化加权平均净资产收益率）分别为0.73%和13.35%，同比分别提高0.02个百分点和0.05个百分点。

关键词二：责任

持续浇灌实体经济 涉农贷款余额占比约四分之一

金融与实体经济共生共荣，服务实体经济是金融机构的天职。邮储银行牢记“国之大者”，把服务实体经济放在突出位置，加大对重点领域和薄弱环节的资金支持，以金融“活水”浇灌实体经济。

小微企业量大面广，有活力、有灵性，是稳经济的重要基础、稳就业的主力支撑。邮储银行全面深化小微金融服务，持续优化金融服务小微企业“敢贷、愿贷、能贷、会贷”长效机制，全力支持小微企业、个体工商户等市场主体纾困发展，提升普惠金融服务的覆盖面、可得性和便利性。半年报显示，截至2022年6月末，邮储银行普惠型小微企业贷款余额1.09万亿元，在客户贷款总额中占比超过15%。

夯实“三农”压舱石，对经济社会大局至关重要。邮储银行高度重视“三农”金融服务，加强服务乡村振兴的顶层设计，持续加大乡村振兴重点主体和领域的信贷投放力度，努力追逐“让绝大多数农户都有邮储银行授信”的梦想，推进信用村普遍授信，全力服务乡村振兴。半年报显示，截至2022年6月末，邮储银行涉农贷款余额1.72万亿元，较上年末增加1,042.64亿元，余额占客户贷款总额的比例约为四分之一；建成信用村30.41万个，评定信用户486.15万户。

值得关注的是，邮储银行围绕国家区域战略和实体经济发展，加大对科技创新、制造业和绿色等领域的贷款投放力度。半年报显示，截至2022年6月末，邮储银行搭建科创金融服务体系，为不同成长阶段的专精特新及科创企业提供专业化、差异化的综合金融服务，专精特新及科创企业贷款客户数超过2万户；深耕传统制造业，拓展具有高创新力、高成长性的先进制造业企业，制造业中长期贷款较上年末增长19.23%；制定落实碳达峰碳中和行动方案，大力发展绿色金融业务，探索转型金融，绿色贷款余额4,336.71亿元，较上年末增长16.49%。

关键词三：提质

发展质效稳步提升 不良贷款率0.83%

今年上半年，邮储银行积极应对外部形势变化和挑战，着力助力经济稳定恢复的同时，全面提升自身管理的前瞻性、精细化和科学性，通过更加积极主动的管理，推动高质量发展。

在资产配置上，邮储银行全力加大对实体经济的资金投放，推动资产负债结构持续优化。信贷投放方面，邮储银行信贷投放的节奏安排更加积极主动，把金融活水更多更有效地引向实体经济，截至6月末客户贷款总额达6.99万亿元，较上年末增加5,369.65亿元，同比多增608.23亿元，存贷比和信贷资产占比较上年末分别提升0.83个和0.80个百分点；非信贷资产的摆布更加灵活，增强市场研判，科学制定资金配置策略，合理把握投放节奏，持续拓展投资渠道，积极加大高RAROC（风险调整资本回报率）资产投放，加强流转和产品创新。

在负债管理上，邮储银行深挖结构调整潜力，以大力发展价值存款为核心推动负债业务高质量发展，实现“总量稳、结构优、成本降”。半年报显示，截至2022年6月末，邮储银行客户存款总额达12.12万亿元，较上年末增加7,684.44亿元，同比多增2,129.06亿元。

在风险管理上，邮储银行继续全面深化数字化、集约化转型，推进资本管理高级方法建设应用，风险管理能力有效提升，资产质量保持优良。半年报显示，截至2022年6月末，邮储银行不良贷款率0.83%。

关键词四：转型

转型升级加快推进 AUM规模达13.41万亿元

邮储银行坚持“为客户创造价值”，加快推进转型升级，在着力构筑差异化竞争优势的同时，推动实现客户价值与银行效益的双提升。

通过分层经营满足客户不同的金融需求，已经成为银行业发展财富管理业务的共识。邮储银行持续巩固零售金融的核心地位，以AUM（管理个人客户资产）为纲，加速推进财富管理转型升级，聚焦个人客户多元化需求，深化客户分层经营，加快构建专业化能力体系，让经济发展红利惠及广大人民，实现AUM规模的快速提升。半年报显示，截至2022年6月末，邮储银行服务个人客户6.44亿户，AUM规模达13.41万亿元，较上年末增加8,812.24亿元，增长7.03%；客户资产提档升级，VIP客户达4,624.80万户，较上年末增长8.49%；财富客户突破400万户，达406.02万户，较上年末增长13.98%。

邮储银行公司金融业务转型发展取得明显成效。今年，邮储银行加快发展公司业务，围绕客户、产品、联动、服务、风险、科技六个维度，持续打造“1+N”经营与服务新体系，进一步完善公司客户立体式分层架构，实现服务客户规模的快速增长，金融服务供给质效迈上新台阶。半年报显示，截至2022年6月末，邮储银行公司贷款2.52万亿元，较上年末增长11.76%；公司客户新增15.83万户，总量较上年末增长10.22%。

集约化运营模式是大型银行降成本、提效率、防风险的有效解决方案。邮储银行优化组织架构和业务模式，持续优化零售信贷工厂集中运营模式，提升标准化作业水平，稳步推进集约化运营，进一步向高效率、低成本、智能化的现代化商业银行运营模式转变，为客户提供优质高效的服务响应，提升客户服务效率。

与此同时，邮储银行以“十四五”IT规划、大数据五年规划、网络安全专题规划等为引领，通过科技赋能强化转型动能，加大业技协同联动，以四个“新一代”（新一代个人业务核心系统、新一代公司业务核心系统、新一代信用卡核心系统、新一代手机银行）、十大项目群、100项重点工程建设为抓手，不断夯实企业级共享平台建设，深入推进敏捷研发，技术团队贴近业务一线，助力全行数字化转型加速推进。今年上半年，邮储银行新一代个人业务核心系统全面投产上线，开创了以分布式平台承载超6亿客户的转型之路；坚持创新驱动，在人工智能、区块链、云计算等关键领域深化应用，持续构建“平台+能力+应用”的金融科技创新应用格局。

关键词五：创新

创新引领发展 持续提升客户体验

创新是引领发展的第一驱动力。今年上半年，邮储银行持续深化改革，加快数字化转型，以产品和服务创新增厚内生发展动力，驱动更高水平发展，不断提升客户体验。

成立邮惠万家银行，是邮储银行积极落实金融改革要求，加快数字化转型的重要举措。作为首家国有大行发起设立的独立法人直销银行，邮惠万家银行以服务“三农”、助力小微、普惠大众为使命，于今年6月30日正式开业并推出首批产品，重点构建场景金融、普惠信贷、大众财富和数字乡村四大业务平台，努力建设一家“轻型智慧银行”。

手机银行是变“鼠标银行”为“指尖银行”的关键。邮储银行致力将手机银行打造成线上综合金融服务平台，为客户提供“有温度”的个性化服务。半年报显示，截至2022年6月末，邮储银行手机银行客户达3.35亿户，手机银行上半年交易金额6.75万亿元，手机银行MAU（月活客户数）突破4,900万户。

作为数字人民币指定运营机构，邮储银行充分发挥资源禀赋优势，加强产品研发和场景建设，持续深化数字人民币试点，推出数字人民币消费贷款、对公伞形钱包等多项创新产品，拓展医疗健康、交通出行、文化旅游、乡村振兴、百货零售等领域数字人民币应用场景。

新市民是城镇未来发展的重要力量，邮储银行网点覆盖广、客户数量多，新市民是重要客群。针对新市民客群，邮储银行全力打造新市民特色金融服务方案，聚焦新市民美好生活需求，推出专属借记卡“U+卡”、专属小额贷款产品，并针对新市民个人消费贷款需求加大支持服务力度，着力提高新市民金融可得性和便利性，不断提升新市民金融服务体验，切实增强新市民的获得感、幸福感、安全感。

(责编：曹淼、李源)

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