范思翔

人才是实现民族振兴、赢得国际竞争主动的战略资源。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央作出全方位培养、引进、使用人才的重大部署，提出“加快建设世界重要人才中心和创新高地”等重大命题，推动我国人才事业蓬勃发展，新时代人才工作取得历史性成就、发生历史性变革，站在新的历史起点上。

目前，我国人才资源总量达2.2亿人，全球创新指数排名由2012年的第34位上升到2021年的第12位。今天，我们比历史上任何时期都更加接近实现中华民族伟大复兴的宏伟目标，也比历史上任何时期都更加渴求人才，把各方面优秀人才集聚到党和国家事业发展中来，比任何时候都更加迫切。加快建设世界重要人才中心和创新高地，是建设创新型国家和人才强国的重要抓手，必将为我国人才事业发展提供强大牵引力和驱动力。

2021年中央人才工作会议召开以来，从中央到地方，一系列政策举措落实落地。中组部坚持统筹谋划，加快建设高水平人才高地和吸引集聚人才的平台，并在增强人才自主培养能力、完善和落实人才工作目标责任制、人才工作者队伍建设等方面持续发力。在地方，江苏全力打造人才发展现代化先行区，支持南京、苏州等具备条件的城市建设国家级人才平台；山东完善“高精尖缺”人才精准培养引进机制，深入实施泰山、齐鲁人才工程；湖北推出人才“注册制”“举荐制”和人才动态评价“积分制”，着力完善人才评价体系……人才强国的战略支点和雁阵格局正在形成。

栽下梧桐树，引来金凤凰。一方面，日益优化的创新创业环境，吸引五湖四海人才不断集聚；另一方面，各类人才在工作中创造活力竞相迸发、聪明才智充分涌流，让大有可为、大有作为的沃土持续焕发生机，吸引更多人才慕名而来。人才与创新之间相互促进、相互作用、相得益彰，形成良性循环，为我国加快建设世界重要人才中心和创新高地创造了有利条件。

当前，我们正走在全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的新征程上，必须牢牢把握加快建设世界重要人才中心和创新高地的战略目标，积极抢占人才竞争和创新发展制高点，形成天下英才聚神州、万类霜天竞自由的生动局面，让“中国号”巨轮向着中华民族伟大复兴不断前进。

新华社北京8月22日电

(责编：王震、陈键)

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