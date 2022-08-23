人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

经营者不能以“清仓”为名擅自拒绝七日无理由退货

2022年08月23日08:15 | 来源：新华社
小字号

　　新华社北京8月22日电（记者赵文君）清仓商品是否支持七日无理由退换货？对于缺货、价格标示错误等情况，商家有权自行取消订单吗？根据近期网络购物不公平格式条款的调查，中消协22日对消费者反映强烈的几类不公平格式条款进行了点评。

　　远程购物七日无理由退货是消费者法定权利，经营者不能以“清仓”“尾货”“特殊商品”等名义擅自扩大不适用七日无理由退货的范围。根据消费者权益保护法，除法律规定四类特定商品以及其他“根据商品性质并经消费者在购买时确认不宜退货的商品”，不适用无理由退货外，消费者自收到商品之日起享有七日无理由退货的权利。

　　经营者发布的商品信息符合要约条件的，消费者选择该商品提交订单并支付货款后，网络购物合同成立并生效，经营者应当按照合同约定履行交付商品的义务，经营者以商品不能采购到货或价格设置错误为由取消订单的行为构成违约。在没有征得消费者同意的情况下经营者直接做“砍单”处理，消费者可以选择要求经营者继续按照之前的约定发货，在经营者已经实际无法按照约定发货的情况下，消费者可以要求经营者退款并承担相应的违约责任。

　　对于通过实施虚假宣传等欺诈手段售卖商品的经营者，消费者有权依法向其主张三倍赔偿。“仅支持退款，不承担（支持）惩罚性赔偿”类的格式条款，明显减轻了经营者的赔偿成本，是对其违法行为的纵容，限制了消费者获得惩罚性赔偿的权利。对平台内经营者知假售假的行为，平台亦应当按照相关法律规定以及协议约定依法进行处理，通过追究经营者的违约责任最大程度补偿消费者。

　　经营者变更格式条款文本时，应当按照法定要求进行事前公示，并采取合理方式提醒消费者注意与其有重大利害关系的条款。变更条款生效前，经营者应当取得消费者明示同意，否则不对消费者发生效力。经营者不能以公示或者消费者默认等形式代替消费者同意。

　　一般情况下，商业广告属于要约邀请，不构成买卖合同的部分。但如果商品详情页中对于商品的描述有明确具体的参数等内容的，则构成要约，成为合同的主要内容。例如手机销售页面中对手机性能参数、屏幕信息、系统与硬件信息等内容的具体描述，构成了消费者了解商品情况的必要信息和主要决策依据，实质上构成了合同的组成部分，如果经营者在此过程中因存在宣传介绍在内容上的错误、失真并对消费者构成误导，则涉嫌构成虚假宣传。

　　经营者在征求消费者是否同意接收商业信息时，应当单独获得消费者明示同意，不应在一揽子协议中默认消费者同意。未经消费者明确同意或者消费者明确拒绝的，经营者不得向消费者发送商业性信息。即使消费者同意的，经营者也应当向消费者提供显著、简便、免费的拒绝继续接收的方式，以便消费者随时拒绝接收；消费者拒绝接收的，经营者不得更换名义后再次发送。

　　消费积分、代币、代金券等互联网产品及服务具有一定的财产性，未经消费者同意，经营者不得擅自使用或处分，否则应当承担相关法律责任。

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
三部门联合发布今年首个高森林火险红色预警
　　人民网北京8月22日电 （记者杨虞波罗）今日18时，应急管理部、国家林业和草原局、中国气象局联合发布今年首个高森林火险红色预警。预计8月23日至25日，重庆中南部、四川东部的部分地区森林火险等级将达到极度危险级别，要严加防范，加强火源管理，确保林区安全。…
聚焦交通强国建设 业界探讨综合交通运输高质量发展
　　人民网北京8月22日电 （记者乔雪峰）“40年前，我国交通落后，严重制约着国民经济发展，亟需各种运输方式协调发展，构建一个全国通达、经济合理的综合交通运输体系。” 8月20日，中国交通运输协会会长胡亚东在中国交通运输协会成立40周年暨第一届中国综合交通发展大会上表示，40年来，特别是党的十八大以来，中国交通运输协会在相关部门强有力的指导下，紧随国家步伐，加强自身建设，紧贴工作重心，引导交通运输行业科技创新，促进形成综合能力强的交通运输体系，为中国交通运输事业发展做出积极贡献。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部