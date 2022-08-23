新华社北京8月21日电全球气候持续变暖，极端天气增多，动物们能否应对气候变化带来的威胁？一项针对陆生哺乳动物的新研究发现，与老鼠等一些寿命短、后代多的动物相比，美洲驼、非洲象等寿命长、后代少的动物更不易受到气候变化的伤害。

丹麦和挪威研究人员近期在美国生物学期刊《电子生命》上介绍，他们分析了全球157种陆生哺乳动物至少10年的种群波动数据，并将它们与收集动物数据时的天气和气候数据进行了比较，借此了解动物如何应对极端天气。

结果发现，当极端天气来袭时，非洲象、东北虎、黑猩猩、美洲驼、灰熊、美洲野牛等寿命长、后代少的动物更不易受到气候变化影响，而一些老鼠、北极狐、北极地松鼠等寿命短、后代多的小型动物受极端天气影响较大。

研究认为，大型长寿动物能够更好地应对长期干旱等条件，其生存、繁殖和养育后代的能力受气候变化影响相对更小。例如，它们可将精力投入到一个后代身上，或在条件具有挑战性时等待更好的时机繁殖。相比之下，小型且短命的动物在长期干旱等极端情况下，可能会因食物迅速减少等因素出现种群急剧下降。不过，当条件改善时，这些繁殖能力强的小型哺乳动物的种群数量可能会快速反弹。

研究人员特别指出，动物抵御气候变化的能力并不等于灭绝风险，在评估物种灭绝风险时，栖息地破坏、偷猎、污染、入侵物种等因素也需考虑在内，这些因素对物种灭绝的影响有时甚至超过气候变化。

研究人员说，这项研究有助于人们更好地了解地球上的动物正在以及将如何应对持续的气候变化，进而有助于预测整个生态系统将因此发生何种改变。

(责编：王震、陈键)

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