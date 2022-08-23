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北交所初步实现改革预期目标 上市公司累计融资227亿元

2022年08月23日11:16 | 来源：人民网
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人民网北京8月23日电 （记者王震）8月23日，国新办就中国服务贸易发展和2022年服贸会筹备工作进展情况举行发布会。会上，北京市人民政府副市长杨晋柏表示，近一年来，北交所成功设立开市并平稳运行，各项制度安排有效运转，融资交易功能得到不断强化，初步实现了改革预期目标。

杨晋柏从四方面介绍了一年来北交所发展和成效：

一是支持一批创新型中小企业发展。截至目前，北交所上市公司105家，中小企业占比77%，战略新兴产业、先进制造业等占比超八成，23家为国家级“专精特新”小巨人企业，2家公司获得国家科技进步奖。北交所上市公司公开发行累计融资227亿元，平均每家2.1亿元，上市后已有5家启动再融资，形成按需、小额、多次的接续融资机制。

二是构建了一套特色制度安排。坚持错位发展、突出特色，以试点注册制为牵引，北交所制度设计遵循交易所建设基本规律，尊重中小企业发展特点和成长阶段。准入制度多元，兼顾不同类型、不同特征企业。融资制度灵活，形成按需、小额、多次的接续融资机制。交易制度高效，提供竞价交易、大宗交易、协议转让等多种交易方式，契合中小市值股票特定需求。持续监管宽严适度。整体体现了包容、错位、灵活、普惠特点。

三是完善了市场的枢纽功能。北交所在新三板改革发展基础上设立，与新三板一体发展、协同联动，挂牌准入、持续监管和上市审核各环节联通，中小企业发行上市预期明确、衔接顺畅。落地转板机制，打通北交所与沪深交易所有机联系，已有三家北交所上市公司顺利完成转板上市。加强新三板与区域性股权市场联通，700余家来自于区域性股权市场的企业实现新三板挂牌，充实了北交所的后备企业资源，涵养了服务创新型中小企业的土壤。

四是优化了服务创新型中小企业的市场生态。最高法出台了司法保障意见，财政、工信、科技等部委协同促进，共与26个省级、22个市级政府签订了战略合作协议，合力支持市场建设。北交所开市后，各类市场主体参与踊跃，相互影响、相互带动，合格投资者数量已经超过510万户，是宣布设立前的近3倍；500余只公募基金布局，VC/PE加大投入，社保基金、保险资金、QFII/RQFII均已入市；112家证券公司深度展业，初步形成一批深耕中小企业资本市场服务的特色中介，21家商业银行积极对接，共同探索支持中小企业、发展普惠金融的新路径。

(责编：王震、吕骞)
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