就业服务贴心暖人
拿到转正通知，回想起一年以来陕西省西安市莲湖区人社局对自己的帮助，王佳琦很感动。
2021年7月，王佳琦从西安职业技术学院毕业，本已联系好工作的她正欲入职，90多岁的姥姥突然因病卧床。“父亲前些年去世了，家里全靠母亲一个人支撑。”看着自己这份离家20多公里的工作，王佳琦思考良久，最后决定先放弃工作，在家照顾生病的姥姥。
在尽心尽力照顾姥姥的过程中，王佳琦没有放弃求职应聘，然而一直没有找到一份离家近能照顾姥姥的合适工作。2021年12月，西安市新冠肺炎疫情的暴发又耽搁了找工作的进程，王佳琦始终没能迈出职场第一步。
“您好，这里是莲湖区人社局人才交流中心，我们看到您有在家门口就业的想法，请问有什么具体需求？”这已经是莲湖区人社局人才交流中心工作人员第3次给自己打电话关心就业情况了，王佳琦对记者说。在王佳琦向工作人员反映了自己的家庭情况和个人需求后，工作人员向她推荐了“秦云就业莲湖掌上大厅”。
“这个单位离家只有两公里，这个1.2公里，那个更近，只有900米……真的是太好了。”抱着试试看的想法，王佳琦点击进入“秦云就业莲湖掌上大厅”，却惊奇地发现这个平台为自己匹配了很多离家近的相关招聘岗位。在接下来的几天里，王佳琦对工作岗位进行了仔细挑选，可缺乏工作经验却成了她的另一个担心。
“别担心，我们就业平台除了可以为求职者匹配家门口的就业岗位以外，还可以为毕业生提供家门口的见习服务。”“秦云就业莲湖掌上大厅”工作人员贴心地说。听到还有这样的服务，王佳琦喜出望外，“这不就是我现在最需要的吗”。很快，她便在家附近的见习单位参加了就业见习。
通过3个月的见习，王佳琦逐渐熟悉了工作环境和工作内容，踏实肯干的她也得到了见习单位的认可。日前，王佳琦已与见习单位达成了就业意向，即将踏上职业生涯新征程。
“有一种幸福，是家门口就业。”在成功就业后，王佳琦每次看到这句宣传标语，心里都会泛起由衷的幸福感。
实现事业家庭两兼顾，是近年来群众越来越迫切的就业需求。记者了解到，为推进就业精准化服务，西安市大力推进公共服务创新，在莲湖区试点推行家门口就业服务新模式。今年5月，莲湖区依托“秦云就业”信息化平台，在陕西省建设了首家家门口就业服务掌上大厅，在辖区设置“家门口就业服务驿站”，将“人找岗”和“岗找人”相结合，通过对群众居住地、学历、专业、岗位需求等数据信息的采集分析，为群众提供家门口就业岗位查询、精准岗位推送等50多项服务。
目前，莲湖区每个月为求职者提供家门口就业岗位2000个以上，已举办11场家门口就业招聘活动，通过家门口就业服务帮助实现就业1700余人。 （记者 李洁 张哲浩）
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