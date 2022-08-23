本报石家庄8月22日电 （记者邵玉姿）近日，河北省人社厅、省教育厅、省民政厅联合印发《关于做好高校毕业生城乡基层就业岗位发布工作的通知》，提出多渠道、多形式、多领域归集发布一批适合高校毕业生就业的城乡基层岗位，拓宽高校毕业生就业空间，确保高校毕业生就业形势总体稳定。

《通知》提出拓宽岗位归集渠道。全省各地结合乡村振兴、基层治理、产业发展，坚持因需设岗，用好现有资金、政策渠道，积极开发劳动社保、社区管理服务、医疗卫生等岗位。实施好基层服务项目，规范公益性岗位开发，有条件的地方可探索县聘乡用、乡镇（街道）聘村（社区）用等方式开发临时性岗位。各市、县公共就业人才服务机构主动开展调查摸底，广泛了解本地企业等用工主体岗位空缺情况。

《通知》强调落实相关扶持政策。对高校毕业生到基层就业的，按规定落实学费补偿和助学贷款代偿、高定工资、职称评聘等专项支持政策。对到城乡基层企业或社会组织就业、灵活就业、自主创业的，按规定落实税费减免、社会保险补贴、创业补贴等政策。对参加基层服务项目的，按规定落实考研初试加分、定向招录、事业单位专项招聘等政策。

《 人民日报 》（ 2022年08月23日 15 版）

(责编：曹淼、李源)

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