本报记者 王俊岭

8月31日至9月5日，2022年中国国际服务贸易交易会（简称“服贸会”）将在北京举办。8月23日，在国务院新闻办举行的新闻发布会上，商务部及北京市相关负责人就中国服务贸易发展和2022年服贸会筹备工作进展情况进行了介绍。

商务部表示，中国将继续扩大服务业对外开放，持续推动服务贸易创新发展，通过服贸会等对外促进平台促进服务贸易国际合作，持续推进新兴服务出口，增加优质服务进口，更好地推动服务贸易均衡协调发展。

服贸会成为重要开放平台

服贸会创办以来的十年，也是中国服务贸易快速发展的十年。

据商务部副部长盛秋平介绍，2012年至2021年间，中国知识密集型服务进出口年均增速达到9.3%，占比提高了10.3%。其中，个人文化和娱乐服务、电信计算机和信息服务、知识产权使用费、金融服务分别增长5.8倍、3.2倍、2.1倍和1.6倍；离岸服务外包规模增长2.9倍，服务外包产业累计吸纳就业1127万人。

“十年来，中国服务业增加值增长1.49倍，进口服务累计超过4万亿美元，超大规模市场优势进一步强化。”盛秋平说，本届服贸会将会有超过400家世界500强以及国际龙头企业线下参展，整体国际化率达到20.8%，比上一届提升近3个百分点。

商务部服务贸易和商贸服务业司司长王东堂说，服贸会自创办以来，专业化、市场化、国际化水平不断提升，为推动中国服务贸易高质量发展发挥了重要作用。

“服贸会自创办以来，已成为各国企业展示和传播服务贸易发展新业态、新模式、新理念的一个重要平台。在大数据、互联网、人工智能、元宇宙等领域发布了一批新技术、新应用、新成果、新方案。”王东堂说。

“中国服务”国际竞争力提升

盛秋平介绍，今年上半年，中国服务贸易继续保持较快的增长态势，服务进出口总额达到了2.9万亿元，同比增长了21.6%；其中服务出口1.4万亿元，同比增长了24.6%，“中国服务”国际竞争力进一步提升。

尽管面临诸多挑战，但中国服务贸易坚实的发展基础没有改变、长期向好的发展势头没有改变、在对外贸易中的重要地位和作用没有改变。盛秋平表示，下一步，商务部将从多方面持续发力推动服务贸易高质量发展：

一是扩大开放水平，加快建立统一开放市场体系。在全国推进实施跨境服务贸易负面清单。用好区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）实施带来的重要开放机遇，扩大与各成员国的服务贸易规模。支持有条件的地方对接国际高标准经贸规则开展先行先试，提升各类要素跨境流动的便利化水平。

二是创新发展模式，加大传统服务贸易领域数字化改造力度。支持智慧物流、线上办展、远程医疗等领域发展，推动保税研发、检测、艺术品展示交易等新兴服务贸易发展。

三是提升发展平台，推进全面深化服务贸易创新发展试点各项政策举措持续落地见效。高标准建设服务外包示范城市，支持众包众创、云外包、平台分包等新模式新业态加快发展，更好发挥服务外包大学生就业“蓄水池”的作用。

服务贸易“朋友圈”不断扩大

服务贸易具有轻资产、软要素的特点，更加需要各国加强规则的协调和政策的对接。从海南率先探索跨境服务贸易负面清单管理制度，到新增22个服务开放部门，再到提高37个服务部门的开放水平……中国积极促进服务贸易开放合作，开放的大门越开越大。

据北京市商务局局长丁勇介绍，今年服贸会广泛邀请了世界多国和多个国际组织设展办会，国际化程度进一步提高。截至8月22日，已经有71个国家和国际组织确定在2022年服贸会综合展亮相，包括阿联酋、德国、英国等59个国家，世界气象组织、联合国教科文组织等12个国际组织分别以国家名义和国际组织总部名义设展办会，分别比上届增加11个和2个；涉及17个服务贸易前30强国家，比上届增加5个。同时，瑞士、意大利、澳大利亚、挪威、巴基斯坦、布隆迪、列支敦士登、塞浦路斯等10国首次以国家名义设展。

“我国服务贸易‘朋友圈’不断扩大。2021年，我国服务进出口总额首次超过8000亿美元，创历史新高，同比增长21.4%。目前，与我国有服务贸易往来的国家和地区增加到200多个。”王东堂说，服务贸易已经成为中国开展对外国际经贸合作的重要组成部分和增长点，为促进双边经贸合作、推动全球服务贸易复苏与发展作出了积极贡献。

商务部表示，将会同各部门进一步深化服务贸易国际合作，持续深化与主要贸易伙伴经贸关系，统筹推进服务贸易深化改革与扩大开放，建立健全跨境服务贸易负面清单管理制度，积极参与服务贸易国际规则和标准制定，为服务贸易国际合作创造良好环境。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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