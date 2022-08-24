截至六月底
我国移动物联网终端用户达十六点四亿户
2022年08月24日05:16 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京8月23日电 （记者王政）记者日前从第十届中国电子信息博览会获悉：截至6月底，我国移动物联网终端用户达16.4亿户，比上年末净增2.4亿户。作为支撑数字经济发展的关键基础设施之一，我国移动物联网正迎来新一轮快速发展期。
网络基础设施更加坚实，基础支撑加快完善。截至6月底，我国移动通信基站总数达1035万个，比上年末净增38.7万个。其中，5G基站总数达185.4万个，占移动基站总数的17.9%。我国已建成全球最大窄带物联网，实现了全国主要城市乡镇以上区域连续覆盖，4G网络实现全国城乡普遍覆盖，5G网络已覆盖全部的地级市、超过98%的县城城区和80%的乡镇镇区。
应用场景不断丰富，产业链持续完善。截至目前，我国已形成涵盖芯片、模组、终端、软件、平台和服务等环节的较为完整的移动物联网产业链。窄带物联网已在水表、燃气表、消防烟感和电动自行车防盗4个行业实现超过千万级连接。
工信部有关负责人表示，“十四五”时期，移动物联网将成为承载大数据、云计算、人工智能等先进技术落地的重要表现形式。接下来，将面向重点场景实现网络深度覆盖，形成固移融合、宽窄结合的基础网络，加快移动物联网技术与千行百业的协同融合，推动经济发展提质增效、社会服务智能高效、百姓生活方便快捷。
《 人民日报 》（ 2022年08月24日 01 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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