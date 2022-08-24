本报上海8月23日电 （记者刘士安、巨云鹏）8月中旬，2022年度长三角G60科创走廊科技成果拍卖会现场成交3.27亿元，新一轮科技成果累计成交额超过50亿元，远高于上一年度的10.23亿元。科创要素的加速集聚，折射出长三角一体化高质量发展的坚实步伐。

2020年8月，习近平总书记在扎实推进长三角一体化发展座谈会上强调，要深刻认识长三角区域在国家经济社会发展中的地位和作用，结合长三角一体化发展面临的新形势新要求，坚持目标导向、问题导向相统一，紧扣一体化和高质量两个关键词抓好重点工作，真抓实干、埋头苦干，推动长三角一体化发展不断取得成效。

从138个政务服务事项在长三角地区41座城市跨省市通办，到合作共建长三角国家技术创新中心，再到长三角生态绿色一体化发展示范区38项制度创新成果向长三角和全国其他有条件的重点地区复制推广……沪苏浙皖三省一市深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，紧扣一体化和高质量两个关键词，紧密携手、各展所长、协同发力，发展动能更加强劲，进展成效更加凸显。

推进科技高水平自立自强。三省一市深入实施创新驱动发展战略，共同强化战略科技力量，优化重大科技基础设施布局，搭建科技创新合作平台，加快科技资源开放共享。位于上海张江高科技园区的长三角国家技术创新中心，由沪苏浙皖合作共建，旨在打造长三角“产学研用”深度融合创新枢纽和国家技术创新体系战略节点，以高水平的技术供给支撑区域高质量发展。2021年，长三角地区获评国家科学技术奖137项，在全国占比超过50%；获得发明专利18.2万件，在全国占比约26%；国家重点实验室数量达104家，在全国占比约20%。“长三角地区以一体化的思路和举措，有力推动了创新要素在更大范围畅通流动。”长三角国家技术创新中心主任刘庆说。

打造世界级产业集群。围绕集成电路、生物医药、人工智能等战略性新兴产业和先进制造业，长三角地区着力打造优势产业集群，不断提升在全球价值链中的地位。目前，长三角地区集成电路产业规模占全国58.3%，生物医药和人工智能产业规模均占全国约1/3。去年，长三角地区集成电路、生物医药、新能源汽车、人工智能四大产业链联盟揭牌。沪苏浙皖完善产业链供应链跨区域协调机制，加快推进产业链补链固链强链行动，联合开展机器人、新型电力装备、节能与新能源汽车等产业链研究。

构筑改革开放新高地。长三角地区持续深化开放合作，优化区域营商环境，不断增强国际竞争合作新优势。去年5月，长三角自由贸易试验区联盟成立，积极推动三省一市自由贸易试验区深度合作。2021年，沪苏浙皖自由贸易试验区货物进出口总额达3.1万亿元，占全国自由贸易试验区的46.2%；实际使用外资共计1042.6亿元，占全国自由贸易试验区的48.9%。虹桥国际开放枢纽促进长三角深化改革、协同开放，以占长三角不到2%的区域面积，贡献了近10%的经济总量。

着力高效统筹疫情防控和经济社会发展，长三角三省一市为稳定全国经济大盘作出积极贡献。统计数据显示，2021年，长三角地区生产总值占全国比重达24.1%，研发经费投入占比29.8%，进出口总额占比36.1%，固定资产投资同比增速高于全国平均增速3.2个百分点。

“以更高质量的一体化助力现代化建设的新实践，以一体化发展的确定性应对外部环境的不确定性，奋力谱写长三角一体化发展新篇章”，日前在上海举行的2022年度长三角地区主要领导座谈会指出，要拿出更加有力的措施，展开更加务实的行动，坚定不移将长三角一体化发展引向深入。

《 人民日报 》（ 2022年08月24日 01 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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