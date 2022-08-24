本报北京8月23日电 （记者王珂）2022年中国国际服务贸易交易会将于8月31日至9月5日举办，国新办23日举行新闻发布会，介绍中国服务贸易发展和2022年服贸会筹备工作进展情况。

商务部副部长盛秋平说，服贸会自创办以来不断发展壮大，成为我国对外开放三大展会平台之一。服贸会十年，也是我国服务贸易快速发展的十年。十年来，中国服务业增加值增长1.49倍，进口服务累计超过4万亿美元，超大规模市场优势进一步强化。本届服贸会将有超过400家世界500强以及国际龙头企业线下参展，整体国际化率达到20.8%，比上一届提升近3个百分点。服贸会作为服务贸易领域国家级、国际性、综合型大规模展会，将引领我国服务消费趋势，加快消费复苏和升级，为各国企业积极融入中国服务大市场提供全方位机遇，为中国企业充分利用国际国内两个市场、两种资源提供展示交易的平台。

北京市副市长杨晋柏介绍，2022年服贸会各项筹办工作已经准备就绪。2022年服贸会展会规模及各方参与度进一步扩大，国际化和专业化水平进一步提升，组展办会更加突出绿色创新合作，专区专馆更加集中盘点十年服贸成就。增加国家会议中心二期作为展览场地，展览面积和线下参展企业数量均超过了上届。展区面积较上届增加2.6万平方米，年度主题专区规模扩大1倍，达到2万平方米。截至8月22日，除国别、省区市展外，有线下参展企业1407家，比去年增加13.8%。

《 人民日报 》（ 2022年08月24日 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经