朱 隽

2947.8亿斤！今年夏粮产量再获丰收，比上年增产28.7亿斤。这一季的夏粮增产丰收实属不易，是在历史高点上的高位再增产。打赢抗灾夺丰收这场硬仗，离不开党的强农惠农富农政策的有力支撑、广大农民群众的辛勤劳动，同样离不开农业科技的保驾护航。

习近平总书记强调：“农业现代化，关键是农业科技现代化”“要给农业插上科技的翅膀”。党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国广大农业科技工作者勠力同心、攻坚克难，不断创新突破，研发一系列新品种、新技术、新装备、新模式，农业科技事业取得长足进步，呈现出强劲的发展势头。科技已成为农业农村经济社会发展最重要的驱动力，为保障国家粮食安全、引领产业发展、促进农民增收、保护生态环境发挥了至关重要的作用。

农业科技整体水平不断提升。数据显示，目前全国农业科技进步贡献率超过61%，农作物耕种收综合机械化水平超过72%，特别是小麦的综合机械化率超过97%。农业科技已成为保障粮食安全和重要农产品供给的强劲引擎和根本动力。

一粒种子可以改变一个世界，一项技术能够创造一个奇迹。我国现代种业创新体系不断完善提升。培育推广超级稻、节水抗旱小麦、抗虫耐除草剂玉米等一大批优良品种，第五期超级杂交稻“超优千号”多次创造水稻高产世界纪录……作物良种覆盖率超过96%，自主选育品种面积占比超过95%，品种对单产的贡献率超过45%。农业用种得到保障，有力支撑我国粮食年产量连年稳定在1.3万亿斤以上。

农业科技提升带来生产方式不断升级。农业绿色发展迈上新台阶，为农业可持续发展夯实“新底盘”；农业迈向设施高效，为城乡居民生活托稳“菜篮子”；农业机械提档升级，为农业高效发展装配“新引擎”；农产品加工技术进步，为质量效益提升做强“品牌链”；农业科技服务体系不断完善，为乡村产业发展提供“助推器”……信息化、机械化、智能化水平不断提升，推动了农业产业面貌变革，提高了产业竞争力，我国农业生产方式加速从传统农业向现代农业转变。

中国现代化离不开农业农村现代化，农业农村现代化关键在科技、在人才。广大农技人员继承和发扬老一辈农业科研工作者胸怀祖国、服务人民的优秀品质，以强农兴农为己任，拿出十年磨一剑的劲头，勇攀农业科技高峰，努力抢占世界农业科技竞争制高点，牢牢掌握我国农业科技发展主动权，为我国由农业大国走向农业强国提供了坚实科技支撑。

中国有着悠久的农耕历史和灿烂的农耕文化。新时代，农村是充满希望的田野，要立足我国国情，遵循农业科技规律，加强农业与科技融合，加强农业实用科技创新，让农民用上最好的技术，种出最好的农产品，让农业经营有效益，让农业成为有奔头的产业。

《 人民日报 》（ 2022年08月24日 06 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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