本报记者 王崟欣

中小企业是国民经济和社会发展的生力军，在激发经济活力方面发挥着重要作用。“十四五”规划提出：“支持建设中小企业信息、技术、进出口和数字化转型综合性服务平台。”本版从今日起推出“建设中小企业综合性服务平台”系列报道，围绕多地的探索实践，总结运营机制，归纳服务经验，为更多相关平台的搭建提供有益借鉴。

——编 者

有融资需求时上平台求助，政策兑现只需点点鼠标，成长中享受各种专业服务……依托“慧企云”政企协同服务平台，福建厦门打通了全市存量中小企业在工商、税务等多个部门的基础数据，建立企业画像，并由此开发出政策兑现、融资、诉求对接、精准培育、人才培训等多种业务，为中小企业发展提供了包括短期、中期、长期在内的全流程服务。

短期解难题——

强化信息归集，对接融资供需

一连好几天，厦门鑫宝行汽车服务有限公司的法人朱新国都在网上查找各类融资政策。鑫宝行是一家主营进口车配件的外贸企业，受疫情影响，公司一度停摆。

“经营下滑，成本却还在。”朱新国尝试了很多渠道，都不大管用——银行放贷要看企业营收和纳税数据，但疫情之下，公司经营数据本身就不好看。

慧企云平台也是朱新国尝试的众多方法之一。登录平台产融云专区，朱新国填写期望额度、产品类型、可接受利率等信息后，发布融资需求。

“集纳了银行的贷款业务和企业信用大数据，产融云就是专为解决银企双方信息不对称、促进融资对接搭建的。”厦门市工业和信息化局中小企业处副处长宋鹭雯介绍，企业在平台发布融资需求后，信息便会第一时间到达各银行业务部门。

提交融资需求后的朱新国没抱太大期望。而另一头，农行厦门分行湖里支行的客户经理吴少华已经收到鑫宝行的融资申请，并开始对企业开展信用评估。

有过先前几单的成功经验，吴少华在产融云专区不只看企业融资需求，还同步查看平台提供的企业数据和信用报告。“红黑名单、企业基础画像，有了辅助信息，银行放贷更放心。”吴少华说。

没两天，朱新国就接到了吴少华的电话。随后，现场走访、面谈方案、贷前审查……半个月后，朱新国拿到了50多万元的贷款额度。

除融资以外的需求，在慧企云平台，企业还可通过“党企新时空·政企直通车”，提交咨询、诉求、求助和建议，经市12345平台转交后，直达各职能部门。今年以来，慧企云平台收到的企业诉求已全部由各部门予以答复或解决。

中期强支撑——

构建企业画像，政策免申即享

厦门市中小企业服务中心内，工作人员甘晓丹坐在电脑前，对照着“2021年第四季度鼓励制造业企业增产增效用电补助”“2022年一季度鼓励企业增产增效”等企业名单，核实无误后，点击一键发送。下一秒，远在同安区的工业园区内，厦门麦丰密封件有限公司项目经理高宇的手机上，弹出来一条短信。

高宇是公司的政策申报联系人。这已经是他今年收到的第五条免申即享政策的核对短信了。趁着开会间隙，高宇根据短信提示，登录慧企云平台，进入“免申即享”专区，找到对应政策，点击确认兑现。

“这样操作就完成了。不出小半月，资金自动到账。”高宇介绍。不同于首次线上确认时的惊讶，他已对免申即享的流程轻车熟路。

麦丰密封件是厦门市一家国家级专精特新“小巨人”企业，公司处于成长期，对政策支持的需求很迫切。过去，包括高宇在内，公司有两名专人负责政策申报。每天，他们要到各部门网站上搜罗政策信息。“搜集不全不说，符合条件的，还要研究规则，准备各种材料，常常一个政策就要往岛内跑三四趟。”高宇回忆。

2021年7月，慧企云平台上线免申即享功能。厦门市中小企业服务中心主任官义高介绍，只要政策明确，平台便能依托后台大数据匹配出适用企业，并自动测算出企业可以享受的金额，“不用提交材料、不用填写信息，企业只需点点鼠标，就能轻松兑现。”

张蕾是中小企业服务中心的一员。过去，高宇往中小企业服务中心跑得辛苦，张蕾核算得也费劲。合同要翻，兑现数据要拿计算器一笔笔算。张蕾开玩笑说，“自从有了免申即享，高宇这样过去的‘常客’，现在连见面的机会都没有了。”

“以前有遗漏没报上的，现在全能享受到。”高宇说，公司原先的两名政策专员如今都已转岗，高宇也成了公司项目经理，只需有空时登录平台看看。

如今，已有99个免申即享政策在平台上线，其中已完成兑现46个，惠及企业数3137家，兑现金额超6.9亿元。

除了免申即享，其他政策怎么精准兑现？点开平台配套的“厦企政策速配”微信小程序，输入企业名称，即可一键速配出适合企业的政策。同时，在申报政策时，平台与部门共享的信息也不用重复填报，大大省去了企业和相关部门的时间。

长期助成长——

上线服务专区，实施精准培育

虽说是慧企云平台的资深用户，这两年，高宇登录平台的次数却逐渐少了。高宇介绍，自从公司被纳入慧企云平台上的市重点挂钩企业库，连政策和相关服务也有了专人对接。

依托大数据生成的企业画像，慧企云平台建立起针对成长型中小企业、先进制造业倍增计划企业、专精特新“小巨人”后备企业等多个类型的企业培育库，实时了解企业经营状况，并在平台上线服务专区，开展精准培育。

高宇所说的专人服务，就是平台为重点企业设立的“一对一”挂钩专员，由各级领导和相关部门专人负责，监测挂钩企业的运行数据，开展企业走访，为企业推送政策、发现问题、解决难题。今年7月，厦门市又依托平台开展“益企服务”专项行动，首批近千名处级干部担任企业服务专员，为976家重点企业提供挂钩服务。不到一个月，已有736名服务专员登录挂钩平台，开展企业服务472次。

厦门欣维发实业有限公司是一家产供销一体化的品牌出海企业，2020年被认定为厦门市“专精特新”中小企业。公司副总经理谢寿稳的办公桌上，摆放着一张合影，那是他去年通过慧企云平台报名，到上海交通大学参加厦门市专精特新“小巨人”企业高级研修班时拍下的。

尽管此前也上过高级管理人员工商管理硕士（EMBA）课程，去年的研修班之行，还是让谢寿稳记忆犹新：“中小企业平时多忙于经营生产，企业管理和政策学习比较薄弱，研修班课程都是专为专精特新企业量身定做的。”

除高管研修班，慧企云平台上的服务商城板块很受欣维发欢迎。商城内，汇集了1100多家第三方专业服务机构，为广大中小企业提供各类专业服务资源。2021年底，又由财政专项资金支持，慧企云在服务商城开通专区，免费为专精特新企业提供知识产权、技术创新、管理咨询、工业设计、技术转移和成果转化等专业化服务。

过去，欣维发就因知识产权意识薄弱吃过亏——专利申请不当，导致公司面对侵权产品，不能有效应对。在慧企云平台入驻服务机构的帮助下，欣维发实业有限公司建立起一套知识产权保护体系，今年还完成了知识产权贯标认定。

麦丰密封件使用最多的则是企业培训。从人力资源管理人员到董事长，从财务部到品牌部，自从被纳入厦门市成长型中小微企业，麦丰密封件参加了平台近百场人才培训。

截至目前，慧企云平台已整合50家政府部门，35家行业商协会，1740多家培训、金融、财税等专业服务机构，汇集了全市48个部门的2253项政策，42.54万家存续企业的216.26万条企业数据，其中超99.8%是中小企业。为企业提供涵盖政策、人才、创新、融资、市场、信息等类型的1600多项服务。2022年以来，平台累计服务对接企业9.3万多次。

厦门市工业和信息化局局长周桂良表示，慧企云平台作为厦门统一的企业服务平台，将坚定不移贯彻新发展理念，继续为中小企业提供专业化、系统化的优质服务，从政策、资源、服务上下功夫，为政府部门精准培育企业、解决企业发展诉求、掌握企业发展动态提供有力支撑，为企业提供全方位的智能化、精准化服务，助力厦门打造更高效、便捷、优质的营商环境。

《 人民日报 》（ 2022年08月24日 07 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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