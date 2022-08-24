本报西安8月23日电 （付浩东）在交流750千伏麦宝Ⅱ线带电作业现场，伴随国网陕西省电力有限公司超高压公司带电作业班无人机操作手王昊汇报“第八个卡子修补完成，地线修补工作成功”，不停电利用机器人修补超高压交流输电线路地线断股工作圆满完成。本次工作不仅突破了超高压交流输电线路带电作业的重点难点，也为超特高压输电线路带电作业的进一步发展开辟了新的空间。

带电修补山区大跨越架空地线断股一直是国内输电检修领域的一大难题，往往需要线路停电进行，这大大降低了电网的可靠性，又因为地线往往在铁塔最高处，且为单根导线，人员登高作业难度大、安全风险高。2020年，初代地线智能修补机器人的出现解决了这一全国范围内的难题，但由于交流线路相比直流线路来说，感应电流和强电场对机器人的干扰很大，导致机器人只能解决直流线路的作业难题，这无疑又是一个急需突破的技术难点。经过两年时间的不懈努力、攻坚克难，国网陕西电力终于在初代地线智能修补机器人的基础上，成功研制出2.0版本的地线智能修补机器人，解决了超特高压交流输电线路的地线修补难题。

此次麦宝Ⅱ线带电作业现场也是对这一创新结果的首次实战检验。作业时，先将机器人起吊至架空地线悬挂点，再由塔上人员进行简易安装。机器人被安装在地线上后，由地面操作人员下达遥控指令，机器人开始攀爬地线移动，途中跨越防振锤，成功位移至距离塔材480多米的作业点，结合无人机全空间无死角监控，进行分段绑扎，顺利完成带电作业任务，之后自行返回起吊点，至此工作圆满完成。

下一步，国网陕西电力将继续努力钻研，积极尝试新思路、探索新方法，不断提高带电作业技术水平，增强电网可靠性，为建设具有中国特色国际领先的能源互联网企业贡献力量。

《 人民日报 》（ 2022年08月24日 07 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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