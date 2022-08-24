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“十四五”期间

广西计划投资约584亿元用于农村电网巩固提升

2022年08月24日05:20 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报南宁8月23日电  （记者庞革平）《广西“十四五”农村电网巩固提升规划》于近期出台。“十四五”期间，广西壮族自治区计划投资约584亿元用于农村电网巩固提升工程，加快促进城乡供电服务均等化，解决农村电网发展不平衡不充分问题，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

　　当前，广西面临城乡发展不平衡问题。为此，必须加快构建“安全、可靠、绿色、高效、智能”的现代化农村电网，扎实推进供电普遍服务城乡融合一体化高质量发展试点工作，加快推进梧州市藤县等农村电网城乡供电均等化试点建设，大力实施农村电网巩固提升专项行动，为广西深入推进乡村振兴和新型城镇化建设提供电力支撑。


　　《 人民日报 》（ 2022年08月24日 07 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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