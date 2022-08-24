本报记者 韩 鑫 邱超奕

创新创业催生了量大面广的市场主体，是稳经济稳就业的重要支撑。习近平总书记强调，给创新创业创造以更好的环境，着力解决影响创新创业创造的突出体制机制问题，营造鼓励创新创业创造的社会氛围。

今年以来，受疫情等超预期因素影响，不少中小微企业面临较大的经营困难。冲击之下，初创企业境遇怎样，如何挺过危机？

前不久，记者调研走访了北京首科创融科技孵化器。这栋26层的高楼里，汇聚着300多个高新技术产业创业团队。他们中有的已沉浮10余载，逐渐在行业立住脚跟；有的在连续创业后，终于找准扎根方向；还有的清一色90后，在创客大赛中脱颖而出受到投资者青睐。

让我们把镜头对准这些初创企业，从他们的成长之路中找寻化危为机的方法路径，感悟创新创业的汩汩活力。

一场蜕变

应对挑战、主动求变，有些企业优化管理，有些企业专注研发

在湖北钟祥最西侧的山地上，75台高耸的风机正迎风转动。通过精准勘探、精心选址，这座山地风电场每年等效利用小时数超过2200小时，可节约标准煤11万余吨。

“项目历时3年多，终于顺利并网发电。”作为勘察设计方，北京乾华科技发展有限公司总经理陈晨长舒一口气。

新能源发电设计是一门现场功夫，从勘测定址再到道路选线，需要工程师反复进场工作。今年以来，受疫情影响，人员流动受阻，项目陷入停滞。“工程不能如期推进，就意味着成本增加。”陈晨回忆，最难的时候，公司一度入不敷出。

危急之际，陈晨决定转变打法。“订单还在，变的只是交付节奏。”找到痛点之后，陈晨着手优化团队配置——将过去所有人手一跟到底的模式，转变为按项目分阶段配置人员。疫情防控期间，处在前期竞标阶段的项目较多，选配更高水平的工程师跟进，后期落地实施的项目较少，主要采用“老帮青”的人才结构。

资源的优化配置，成为乾华科技闯过困境的关键一招。“不仅缓解了短期成本压力，还有利于长期人才培养。”陈晨说，今年上半年，公司累计合同额已超1000万元，营收同比实现正增长。

与乾华科技的主动求变不同，一些初创企业选择暂时蛰伏、以退为进。

“受疫情影响，市场遇冷，订单骤降。”创业没多久，主打人工智能技术服务的北京华源技术便感受到一股“寒意”，新的订单进不来，手头订单难以交付，公司现金流遭遇巨大挑战。

市场一时打不开，但决不能“躺平”。连续创业多年，公司创始人周毅喆当机立断，将发力重点由市场推广转向技术研发。“很长一段时间，几乎是在吃老本。”周毅喆解释，受限于资金不足，团队无法扩大，就十几杆“老枪”咬牙坚持，昼夜埋头搞研发。

“地动”物联网平台、“浑天”知识图谱构建平台……随着几个核心智能平台相继研发成功，市场逐渐迎来起色。周毅喆说，今年上半年，订单已接近1000万元，预计下半年还会新增3000万元左右的订单，届时将极大缓解公司的现金流困境。

研发加速也是觅机科技的难题破解之法。看准了智能伴读护眼灯在中国市场的广阔前景，2019年初，90后叶群松从外企离职创立觅机科技，主攻智能护眼灯中的人工智能模组。

“疫情使下游客户销量下降，我们的订单量也随之减少。”技术出身的叶群松一边四处发展潜在客户，一边集中力量研发新品。在他看来，只有产品过硬，才能为市场销售提供足够的“弹药”，争取到更多的订单。

“如今，我们的产品模组不仅尺寸小了近一半，成本降低80%，还实现了从绘本翻读到指读的功能升级。”叶群松告诉记者，目前客户反馈积极，预计全年订单额将突破5000万元，实现营收同比增长30%。

一种呵护

雪中送炭、互助共生，孵化器多措并举助企业降成本、稳根基

创新因“创”而破茧成蝶，创业因“众”而厚积成势。顶住压力、渡过难关不仅要靠每一个创业团队的奋力突围，更是孵化平台每一次悉心呵护的结果。

走进位于北京丰台区的首科大厦一层大厅，一行金色标语格外打眼——“做创新创业企业的成长伙伴”。

“伙伴就是要跟创业者同甘苦、共患难。”北京首科创融科技孵化器有限公司董事长沈艳婷说，尽管自身业绩也受到疫情等因素影响，但孵化器坚定地与创业企业站在一起，通过减费让利、提供惠企服务，为企业稳住根基，创造生机。

——加大力度降成本，缓解企业资金紧张难题。

今年5月初，乾华科技搬进了孵化器。“我们租了近500平方米，光一天租金成本就要4000多元。刚一入驻，孵化器就给我们减免了一个多月租金。”陈晨直言，上半年公司进账减少，租金减免实打实减轻了资金周转压力。

“孵化器创新开设了工位租赁模式，可以按照需求灵活调整租赁工位数量。”迪科万通公司经理冯艳超算了一笔账，以前按办公室整租，月租金2万元，现在租5个工位，每月不到1万元。成本降下来，体验提上去，位于6层的会议室、会客厅等公共区域还免费向企业开放。

今年以来，沈艳婷收到企业最集中的反馈就是资金短缺。为了满足企业降成本的主要诉求，在孵化器低于市场均价1/6的基础上，众创空间内的水、电、网、物业等费用全免。在疫情防控中，孵化器已为81家中小微企业减免租金238万元，涉及减免面积1.2万平方米。

——架起资源对接桥梁，多渠道拓展市场空间。

3个月前，由于订单下滑，华源技术现金流一度枯竭，眼看就要发不出工资、交不起房租。关键时刻，孵化器协调北京银行提供了一笔50万元的低息贷款。

“真是一笔‘救命钱’，解了燃眉之急！”周毅喆回忆，当时企业已经完成了技术攻关，马上就要看到曙光了，但一时回款跟不上，就可能挺不过去。“这笔‘及时款’让我们得以喘息，等到了两个月后的回款。”

针对不少企业犯愁的订单减少问题，孵化器免费开放线上云平台，为创业企业对接更多客户资源。“得益于云平台，我们足不出户也能跟千里之外的客户洽谈生意。”叶群松告诉记者，孵化器还会不定期举办内部企业交流会，引导团队向周边企业拓展市场空间。“就在这座大厦里，我们就签下了好几份订单！”

授之以鱼，更授之以渔。在“牵线”银企之外，孵化器积极对接各类创业大赛，为初创企业多渠道争取资金支持。今年5月，受孵化器动员，正居家办公的周毅喆报名参加了“创业丰台”大赛，并一举获得了第三名的好成绩，奖品中包含一项300万元的“创业担保贷”融资服务。“这笔贷款无需抵押物，利率低至2.2%，对我们创业者来说，是看得见摸得着的实惠。”周毅喆说。

入选国家高新技术企业，北京丰台区给予30万元奖励；认定国家级专精特新“小巨人”企业，丰台区给予60万元奖励……在孵化器引导下，今年已有12家初创企业被认定为国家高新技术企业，1家成为国家级专精特新“小巨人”企业，还有2家企业成功上市。

——手把手宣讲惠企政策，打通政策落地“最后一公里”。

“忙着找订单拓市场，没留心有这么多助企纾困政策。”前不久，在参加孵化器组织的一场政策宣讲会后，冯艳超得知科技型中小企业研发费用加计扣除比例从75%提至100%，光是这一项政策，就能为企业省下十几万元。

“初创企业大多团队小，无力安排专人了解政策动态。”沈艳婷说，这时孵化器就要及时补位，充当创业企业的“办公室”，不仅要做到政策速递，还要因企施策，让处在不同阶段的创业企业享受到对应的政策红利，降低企业的管理负担。今年以来，首科创融科技孵化器已累计举办24场线上线下政策宣讲会，累计服务300家创业企业。

频繁互动下，孵化器已与初创企业结成紧密的共生关系。“虽然今年上半年孵化器的入驻率有所降低，但从过去3年来看，通过为企业提供性价比更高的服务，入驻企业的质量、数量和营收都在持续增长，反向助力孵化器的整体效益只增不减。” 沈艳婷说，接下来孵化器会在每个服务领域更进一步，从简单对接到推动落地、从跟进落地到提速落地，为更多创客遮风挡雨，让更多创新开花结果。

一次进化

危中寻机、蓄势待发，管理创新加技术创新，使初创企业更有底气

如同一颗种子，经历风吹雨打，方能茁壮成长。采访调研中，记者与几位创业团队负责人对谈，看到的不仅是他们奋力突围的模样，而且明显感受到一股历经沉浮摔打后进化新生的力量。

跨入新能源产业10余年，乾华科技曾一度搭上了行业发展的快车。“团队初创时仅十几个人，随着订单增多，到2017年员工超过100人，实现合同额200%的增长。”陈晨回忆，高增速下，企业开始大干快上，只顾接单不顾管理，近两年随着更多大型研究院所进入行业，企业增长开始显出疲态，员工数降至60人左右。

“疫情是挑战，但换个角度看也是机遇，提醒我们只有加强管理，才能走得更稳。”陈晨说，除了人员的精细化管理，公司今年开始建立资产管理机制，小到办公用品，大到计算机，全部落实到具体责任人，通过开源节流更好降本增效。

管理创新的“轮子”转起来，技术研发的“引擎”更强劲。创业之初，叶群松和他的合伙人们只有一个简单的想法，就是将更多传统终端改造为具有AI属性的智能终端。

“当时在开发新品上不计成本，也缺少与供应商和客户之间的联动。”经历了“工资发不出来”的谷底后，叶群松意识到，性价比更高的技术创新才能更可持续。如今，在原材料采购上，“货比三家”已成为常态，在产品开发上，从过去的通用型研发转向结合客户需求的个性化定制。

一场“压力测试”，也实现了一次进化。初创企业肌体内进化出的新能力，正成为他们奋力成长、乘风破浪的厚实底气。

技术攻坚成功后，华源技术步入成果推广期。“我们拥有一支规模小却历经考验的团队，具备业已成形并能快速迭代的核心平台，这是大力拓展市场的优势所在。”周毅喆兴奋地道出“三级跳”目标，前不久刚拿到了国家级高新技术企业资质，明年准备申报市级“专精特新”企业称号，并启动公司的首轮融资。

凭借下游客户的认可，觅机科技正获得更多投资青睐。“创业伊始，我们便拿到了天使轮投资，目前正在接洽新一轮投资。”叶群松坦言，创业之路注定充满挑战，坚定构筑技术“护城河”，才能走得更远。“我们将致力于图像识别领域更为前沿的技术开发，让产品的竞争力更高、团队的抗风险能力更强。”

实现管理流程再造后，乾华科技有了更大的发展抱负。“瞧，这是前不久我们刚拿到的国家优质工程奖证书，行业的认可就是我们最大的底气。”深耕行业10余年，陈晨目睹不少创业者选择转行，“大浪淘沙，剩下的就是精兵强将。我们正在着手将业务拓展到新能源产业链上游，更快把企业做大做强。”

破壳、发育、生长……行走在首科创融孵化器里，仿佛听到300多家初创企业奋力拔节的声音。

《 人民日报 》（ 2022年08月24日 17 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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