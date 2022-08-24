林丽鹂

促进家居产业高质量发展，能培育壮大新增长点，发挥其在扩大内需中的重要作用，进一步满足人民对美好生活的向往

家，是人们日常生活的地方。烹饪一顿丰盛的美食，享受一下精彩的家庭影院，甚至只是简单地躺在沙发上看电视，都能让人远离家门外的喧嚣、放松身心。高质量的家居产品和服务，能让居家体验变得更加舒适、惬意。

近日，四部门联合发布《推进家居产业高质量发展行动方案》，明确到2025年，家居产业创新能力明显增强，高质量产品供给明显增加，初步形成供给创造需求、需求牵引供给的更高水平良性循环，为家居产业高质量发展指明了方向。

近年来，在消费升级和技术进步推动下，家居产业发展质量效益稳步提升，很多家庭更换了环保家具、用上了智能家电。但家居产业也面临重点行业创新引领不足、质量精细化水平不高、智能化发展不充分等问题。不少消费者反映家具市场环保认证问题多、“绿色家具”不绿色、“智慧家居”不智能等问题。百姓生活中还有很多家居消费需求，特别是高品质家居消费需求仍有待进一步激发和释放。

以优质供给引领家居消费。标准是质量管理的基础，提升家居产品质量要从标准抓起。相关部门要鼓励制定快速适应技术发展和市场需求的家居领域团体标准，支持重点行业积极参与国际标准制修订。一方面增强企业执行标准的积极性。相关部门要为家居行业提供标准、计量、认证认可、检验检测、人才培训、应用推广等产业技术基础公共服务，减轻企业负担。另一方面也要加强监管，震慑不法企业，加强家居产品质量安全监管，加大对生产、销售假冒伪劣产品的查处力度，推动家用电器、家具行业产品质量追溯体系建设，将不符合相关标准和认证要求的劣质家居产品阻挡在市场之外，切实维护消费者的合法权益，提振消费信心。

以细分供给满足家居消费。目前，我国模仿型排浪式消费阶段基本结束，个性化、多样化消费渐成主流。随着消费结构的变化，供给体系需要及时调整。家居产业供给也应进一步配适不同人群、不同地域的消费需求，提高供需契合度。比如，围绕健康消费需求和老人、儿童等重点人群，推动适老化家电家具、健康电器、生活服务类机器人等产品研发应用。拓展三、四线城市家居消费市场，支持企业结合线上线下、AI赋能和深度体验等场景构建，创新营销模式，提供一站式购物体验，促进耐用消费品更新换代。鼓励企业针对农村市场开发个性化、定制化、健康化智能绿色家电产品，通过新零售、农村电商等方式推动渠道和市场下沉，开展促销让利、以旧换新、以换代弃等活动，完善营销网络和售后服务，促进农村居民升级消费。

如今，人们对居住环境的要求已不再是简单的遮风避雨，而是有了健康、便捷、智能等更高的要求。促进家居产业高质量发展，能培育壮大新增长点，发挥其在扩大内需中的重要作用，进一步满足人民对美好生活的向往。

《 人民日报 》（ 2022年08月24日 19 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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