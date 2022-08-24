本报记者 王 珂

“今天的蔬菜已全部预订，我们将及时配送。”在微信群里发出这样一条消息后，姜福田心里乐开了花。姜福田是山东济宁兖州区漕河镇管口新村冬暖式蔬菜大棚项目的负责人。近年来，管口新村党支部成立农业科技公司，加快发展现代农业，建设了冬暖式蔬菜大棚、优质葡萄种植基地等项目，生产出一批优质农产品。

好产品怎样卖得好？为了减少流通环节、提高流通效率，更加精准对接目标客户，姜福田尝试通过微信群等新渠道销售水果蔬菜。在姜福田的“管口小店”微信群，市民能以更加实惠的价格，买到现摘现送的水果蔬菜。微信群建群不到3天，就吸引了400多人进群，每天300份的水果蔬菜，经常不到半个小时就被抢购一空。如今，尝到了甜头的管口新村，又与周边6个村共享资源技术、抱团连片发展，带动更多农民增收，惠及更多消费者。

从菜篮子到米袋子，农产品流通一头连着市民，一头连着农民，是现代流通体系的重要组成部分。近年来，在商务部等部门的推动下，我国农产品流通网络更加健全。公益性农产品批发市场、农贸市场建设改造提速，农产品冷链物流基础设施不断完善，冷链物流的短板加快补齐，农产品流通主动拥抱数字化，促进了农产品从田间地头到百姓餐桌的安全、高效流通。

消费升级对农产品流通体系建设提出了更高要求。国务院办公厅4月印发的《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》提出，“加快健全消费品流通体系”“深入实施‘数商兴农’、‘快递进村’和‘互联网+’农产品出村进城等工程”。财政部办公厅、商务部办公厅不久前印发《关于支持加快农产品供应链体系建设 进一步促进冷链物流发展的通知》，聚焦补齐冷链设施短板，提高冷链物流质量效率，为农产品现代流通体系建设提供坚实基础。

专家认为，畅通高效、贯通城乡、安全规范的农产品现代流通体系，是助力乡村振兴、优化市场供应、激活县乡消费潜力的有力保障，为构建新发展格局提供有力支撑。从目前的实际情况来看，农产品流通效率距离人们的消费需求以及农业现代化的要求还有一定差距。未来，要用好互联网、大数据等新技术，建设好农产品现代化流通网络，更好满足多元化、个性化的消费需求。

《 人民日报 》（ 2022年08月24日 19 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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