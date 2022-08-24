原标题：快手发布二季度业绩：总营收217亿元 同比增长13.4%

8月23日，快手科技发布2022年第二季度业绩。总营收同比增长13.4%至217亿元，总流量（日活用户规模乘以日均消费时长）同比劲增38.7%，多个核心运营指标超越市场一致预期。

在实现高质量增长的同时，快手进一步提升变现和运营效率。二季度，快手国内业务实现单季盈利，Q2经营利润超9300万元，提前两个季度完成在国内经营利润层面的转正目标。国内业务单季盈利，主要依靠收入增长、毛利率优化、用户获取及留存成本改善推动。此外，第二季度公司整体经调EBITDA达4.1亿元，自2020年第四季度以来该指标首次转正。

用户生态方面，快手二季度平均DAU（日活跃用户数）规模突破新高，同比增长18.5%达3.47亿。快手应用总流量继续保持强劲增长，同比提升38.7%，在主流互联网产品应用中保持领先。

快手科技创始人兼首席执行官程一笑表示，“我们持续深化变现、提升自身效率的同时，秉持为用户和社会创造价值的初心不变，利用我们的视频化载体、技术服务能力赋能更多行业。展望未来，我们将继续深耕和拓展基于信任的生态系统，释放公私域组合流量的潜力，致力于为用户、内容创作者、合作伙伴和股东创造价值，推动集团的可持续增长。”

二季度，快手通过精细化运营和管理，不断提升用户获取及留存效率。依托流量分配算法调整等技术迭代，平台更有效地利用流量来支持内容创作者，同时提升用户体验。

数据显示，快手Q2平均DAU同比增长18.5%至3.47亿，创下历史新高。此外，快手特色的社交信任模式持续强化，截至2022年6月末，快手应用的互关用户对数累计超过200亿对，同比增长65.9%。

内容供给侧，从“我是云南的”到“这个背景也太假了吧”，从“高考季”到“毕业季”，围绕短剧、娱乐、体育、三农、泛知识等富有特色的垂类内容爆款，平台持续打造原生热点，赋能普通创作者内容破圈，进一步夯实生态活力。Q2，快手应用的DAU/MAU比值突破性地达到59.2%，反映用户活跃度和粘性的进一步提升。

快手星芒短剧推出《再婚》《古蛇传》等不同类型的爆款短剧，丰富消费生态的同时，帮助平台拓展了年轻女性等不同类型用户群。体育方面，NBA、欧冠联赛等优质版权内容供给，以及艾弗森、尼克杨等球星入驻快手并直播，有效带动了站内消费和体育类二创内容生产。在明星内容运营上，快手结合用户对娱乐消费的诉求，不断强化互动体验，输送更多明星真实、有趣的内容，做“大众的娱乐”， 成龙、周杰伦等明星的直播，引发话题效应。截至2022年6月，快手已拥有2000+个明星账号，整体粉丝量达到10亿以上。

作为内容生态的底层支撑，快手进一步推动着直播内容生态优化和直播产业生态创新。快手表示，平台不断激励优质内容创作、提升用户与内容匹配效率，加强与公会培优合作，持续赋能主播发展。从直播到“直播+”，快手探索出“快招工”、房产直播等新型直播产业生态。据了解，今年二季度，“快招工”的月活跃用户规模已达到2.5亿，环比一季度增长90%，满足用工企业和用户需求的同时，提升行业整体招聘效率。

随着用户规模和消费时长的增加，快手Q2总流量同比劲增38.7%，增速在主流互联网应用中保持领先。规模庞大且持续增长的流量，也为多业务板块的持续性增长奠定坚实基础。

快手发布的业绩数字显示，平台Q2总营收同比增长 13.4%至217亿元。其中，线上营销服务（即广告）、直播和其他服务（含电商）对收入的贡献占比分别为50.7%、39.5%和9.8%。

作为平台最主要的营收来源，快手二季度广告收入110亿元，同比增长10.5%。得益于服务、产品功能和广告效果的持续完善，二季度，快手平台广告主数量同比增长超过90%，广告主留存率亦有所提高。品牌广告方面，通过定制化的营销解决方案，以及品效合一的广告产品能力，Q2品牌广告增速跑赢广告整体收入增速。

除了外部广告主的“投票”，来自平台电商商家的广告收入保持健康增长态势，也为广告业务的发展提供重要支撑。

在传统的直播电商广告外，通过短视频电商广告与闭环交易体系相结合，快手持续释放公域流量及私域流量的商业价值，进一步提升匹配效率，为平台带来更多广告业务增量。

今年6月，快手电商营销平台磁力金牛宣布将原有“代理商”体系全面升级为“服务商”体系，为电商广告主提供综合性、高质量营销服务，帮助众多电商商家获得更专业的服务团队支持，实现长效稳健的生意增长。

二季度，快手GMV（电商交易总额）同比增长31.5%至1912亿元，超越彭博市场一致预期的1809亿元。电商月活跃付费用户、重复购买率等关键指标，在二季度持续增长。

品牌电商方面，月动销快品牌商家、知名品牌商家数量保持增长，有力促进二季度品牌电商GMV同比增幅超越大盘。616实在购物节期间，品牌GMV同比增长高达515%，对于许多品牌来说，通过快手电商收获的新客浓度更高，获得确定性增长的机会更大，这也是他们选择快手作为经营阵地的核心原因之一。

通过公私域流量循环驱动的新流量策略，快手电商希望引入更多新的商家和商品供给，从而满足消费者的新需求。针对新商家，快手一方面通过“青云计划”持续提供冷启专属流量，帮助他们成为平台的新供给；另一方面，则是全面提升电商服务商能力。据了解，今年第二季度，2000多名商家在快手服务商的赋能下实现电商交易总额的跃迁。

快手方面表示，将持续探索用户的兴趣及需求，升级电商内容、优化算法以提高匹配效率，从而提高电商在平台的渗透及转化。

值得注意的是，快手首次在业绩报告中将国内和海外的经营情况分开展示。快手国内业务提前两个季度实现单季盈利目标，Q2经营利润超9300万元。销售及营销开支费用由去年同期的113亿元降至今年的88亿元，占收入比也从58.9%降至40.4%。公司整体经调整净亏损大幅收窄，Q2录得13.1亿，较上季度减少24.1亿，经调净亏损率为6%，同比改善20.2个百分点，环比改善11.7个百分点。

海外业务部分，2022年以来，快手在控投入的基础之上，在重点市场探索变现模式，并依托算法技术迭代，通过差异化的产品定位、内容供给等，打造高粘性的用户群和内容创作消费的正循环生态。

数据显示， 截至6月底，快手在海外市场的单用户日均使用时长创下新高，平均使用时长超60分钟，海外用户留存率及用户参与度进一步提升。

从去年下半年开始，快手海外对业务和团队进行持续优化：重点布局核心市场，收缩非核心区域的投放；同时整合Kwai、SnackVideo等产品，提升中台运营效率。今年3月，快手进一步调整国际化事业部组织架构，单独设立国际化商业化部。

目前，快手已在海外市场进行商业化尝试。第二季度，快手海外总营收为1.03亿元，环比增长超过一倍。经营亏损由2021年同期的43.68亿元大幅收窄至16.06亿元，减亏幅度达63.2%。

快手方面介绍，在海外直播生态建设方面，快手通过与更多的公会合作，取得了积极成果，此外，广告服务能力的增强吸引了更多广告主的加入。未来，快手将致力于推动高质量的用户增长及变现的加强，同时逐步构建海外业务的盈利能力。

(责编：曹淼、李源)

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