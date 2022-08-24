原标题：“柔性智造线”提升中国先进制造核心竞争力

中新网8月23日电（浦帆）目前，智能制造已成为工业现代化发展的重要核心竞争力。无论是比亚迪可满足纯电汽车、混动汽车以及传统燃油汽车共线生产的高柔性化生产线，还是阿里巴巴的“犀牛工厂”、小米投资6亿元年产百万台高端智能手机的“黑灯工厂”，都在围绕柔性制造能力开展探索与实践。与此同时，各省、地区对高端智能制造业的人才争夺战也愈演愈烈。

工业时代前期，规模化、大批量生产产品往往需要刚性生产线支撑，刚性生产线满足了社会对大量工业品的需求，并极大促进了社会物质资料的制造和补充。而当世界迈入消费结构升级的新阶段，买方市场和消费者个性化、定制化、时效性要求的增多，这种刚性生产线已无法再满足人们的需要。

特别随着“精益生产”和消费产品市场迭代周期越来越短的现实压力，制造企业迫切需要引入一种既能提高生产节拍满足快速捕捉市场窗口，又能快速调整产品类型和生产节拍的柔性生产方式，这种产业升级的痛点问题，在磁悬浮驱动柔性线技术出现之后得到了解决。

以自主研发的iTS智能磁悬浮驱动传输系统为例，果栗科技CTO周金明介绍，“iTS采用磁悬浮驱动的原理，取代传统皮带传输，可以在同一时刻任意位置实现动子同步、异步独立控制，互不干扰，适合同一产线生产多种产品，实现柔性智造，同时易维护占地小安装简单，具有速度快，精度高，高负载，无限拼接等特性。这样带来的好处是，解决了传统输送线更换难度大，后期产品升级成本高的痛点，通过动子自由控制、工位控制等方式，以直线或曲线轨道实现高效自动化生产。”

在硬核技术加持下，iTS智能柔性运输系统颠覆了传统机械自动化产线生产传输模式，将磁悬浮控制技术运用于工业制造柔性产线上，使柔性智造成为现实，并突破了在自动化柔性线领域一直被欧美国家垄断的情况，也成为从中国制造走向中国“智”造，实现工业转型发展的基础。

早在上世纪60年代，欧美发达国家便率先提出柔性化生产的设想，随着柔性化智造理念的深化，其内涵和形式也在慢慢扩充。如今，以柔性线为基础的自动化生产线在欧美国家占有率逐年提升，每年都有20%以上的速度增长，但在国内，相关领域受制于人，没有自主核心技术的突破，造成工业转型升级困难，国际竞争力下降的尴尬局面，因此，工业4.0时代不断呼唤柔性智造的普及。

从行业角度观察，不论制造业中最高端的汽车零部件装配制造、半导体制造、3C消费电子加工组装还是最常见的智能物流仓库分拣、包装印刷、食品加工等领域，柔性智造都能带来降本增效、提升产品多样化等重要价值。

从市场角度观察，以磁悬浮驱动柔性线为主的柔性智造也满足了消费市场的期待，更个性、更环保、更面向垂直领域的特性使其开始主导“绿色制造”工业潮流。由于绿色制造所要求的低能耗、低损耗以及个性化生产正是柔性智造的强项，因此其不但成为工业4.0时代的基础，也为人类面向绿色未来提供保障。

据周金明介绍，智能磁悬浮驱动传输技术支持生产线全域数字过程信息高速传输，完美匹配工厂信息化管理系统，使得制造商在订单响应、制程品控和产品交付方面获得快人数步的竞争优势，这对疫情之后快速响应工业制造需求，满足人们消费需求增长具有明显的重要意义。

事实上，在过去几年全球工业受到的疫情冲击中，通过智能磁悬浮柔性制造线，不少企业实现了阵痛中革新的突破。如今，一些工厂已能够在一条产线上实现异步操作、同步操作、跟随操作等复杂业务模式。

(责编：赵竹青、陈键)

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