原标题：我国大型结构分析软件自主可控取得初步成效

日前，在第七届中国航空强度技术发展高峰论坛上，我国自主可控大型结构分析软件SABRE系统发布，标志着我国大型结构分析软件的自主可控取得初步成效，也标志着我国自主工业软件的应用生态逐步走向成熟。该软件是在创新驱动发展、科技自立自强、智能制造转型和国际技术壁垒升级的大时代背景下，针对工程力学基础研究、结构强度技术创新和复杂工业装备研制的重大需求而研制的大型工业软件。

SABRE系统由我国飞行器强度领域专家、中国飞机强度研究所所长王彬文研究员带领团队，以高质量自主可控为契机，以国内优势力量为依托，历时四年匠心打造。该软件以强度所多年自主研发积淀为基础，融合了近五年计算力学的新理论和新方法、近十年强度专业创新研究成果和数十年飞行器研制强度实验数据，软件的功能覆盖了基础研究、技术创新和装备研制主要需求，可替代同类国外主流先进软件，实现完全自主可控。

据了解，强度所从上世纪70年代就开始自主研制结构分析CAE软件，长期坚持自主创新，在近五十年的潜心实践中，研发了航空结构分析HAJIF系列、飞机结构振动环境预计VEP、复合材料结构分析与优化COMPASS、飞机结构多约束优化YIDOYU等一批有影响力的CAE软件系统，解决了当时型号研制过程中的关键技术难题，先后六次获得国家科技进步奖励，创造了广泛的经济、社会和军事效益。在长期自主研发过程中，强度所积淀了一批CAE软件核心技术和代码，锤炼了一支技术能力强、敢打硬仗的软件研发团队。

近年来，针对长期以来困扰国产结构分析CAE软件的瓶颈与短板，如算法鲁棒性、用户友善性和计算资源适应性等，强度所提出并构建了以“数字孪生”和“V&V理论”为核心的数字强度体系，以“通用分析功能群，专用分析工具链，国产数据资源池”为目标，采用了瀑布式与敏捷式相结合的开发模式，设计了开放的TE8统一分层式软件架构，突破了一批先进算法，开发了一批通用、专用和数据库模块，形成了全新的SABRE系统。

中国力学学会理事长、中国科学院院士方岱宁表示，SABRE系统的发布彰显了家国情怀和使命担当，对于构建结构分析CAE软件生态体系具有重要意义，希望各方凝聚力量、系统布局、继续前进。并号召各高等院校、研究机构和装备企业积极使用，广泛推广，主动反馈，共同把SABRE系统逐步打造成为具有世界领先水平的自主可控大型结构分析CAE软件。本次发布的SABRE系统对保障我国装备研制体系安全具有深远的战略意义，必将在基础研究、技术创新和装备研制等方面发挥重要的作用。（柯岩）

(责编：赵竹青、陈键)

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